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Önce Sir ve Rumi şimdi Elhamdülillah

Yıllar önce İlluminati tarikatına üye olduklarını açıklayan ile Jay-Z, Haziran’da doğan ikizlerine ise ‘Sir’ ile ‘Rumi’ adını verdi. Mevlana aşığı çıkan çiftten Jay-Z, şimdi de son şarkısında ‘Elhamdülillah’ diyerek yankı uyandırdı

Önce Sir ve Rumi şimdi Elhamdülillah
Bu yıl servetlerini 1.16 milyar dolar yani yaklaşık 4 milyar 400 milyon liraya çıkararak 'dünyanın en zengin çiftleri' arasına giren Beyonce ile Jay-Z, şaşırtmaya devam ediyor... Yıllar önce İlluminati tarikatına üye olduklarını itiraf ederek yankı uyandıran ikili, geçtiğimiz aylardaki hamlesiyle de dünya gündemine yerleşmişti. Haziran ayında dünyaya gelen ikizlerine Sir ve Rumi ismini koyan çiftten Jay-Z, "Rumi, Beyonce ve benim en sevdiğimiz şair. Bu nedenle onun adını kızımıza uygun gördük. Sir için ise bebeğimizin dünyaya geliş şeklinden ilham aldık" demişti.

ŞİİRİNE GÖNDERME...
İngiliz ve basını da çiftin bebeklerin isimlerini koyarken Mevlana Celaleddin Rumi'den esinlendiğini manşetlerine taşıdı. Yabancı basın, İngilizce'de erkekler için kullanılan 'aristokrasi' ifadesi olan 'Sir' ismini tercih eden çiftin, Mevlana'nın şu şiirine gönderme yaptığını yazdı:

ŞARKI HAMLESİ
"Getir aşkın ve özgürlüğün saf şarabını/ Ama efendim, geliyor bir fırtına/ Biraz daha şarap, öğreteceğiz bu fırtınaya/ Bir iki şey, esmek hakkında"... 'Sir' ifadesinin karşılığının 'Efendi' olduğunu dile getiren dünya basını, geçtiğimiz ay gelen yeni bir haberle ise yine ile Jay-Z çiftini manşetlere taşıdı. Jay-Z, çok etkilenip oğluna 'Sir' ismini koyduğu Mevlana'nın bu şiirini, bir şarkı haline getirmek için yasal işlemler başlattı.

AKILLARI KARIŞTIRDILAR
Bir yandan sürekli İlluminati ile ilgili mesajlar veren ve her fırsatta tarikatın simgelerine gönderme yapan çift, bir yandan da Mevlana'ya olan hayranlığıyla ses getirdi. Şimdi ise ikiliden akılları karıştıran yeni bir hamle geldi. Son albümündeki 'Family Feud' (Aile İçi Kavga) şarkısının tanıtımını yapan Jay- Z'in kaleme aldığı sözler olay yarattı. ABD'li rapçi şarkının bir bölümünde "Karıma ruhsal saçmalıkların gerçekten işe yaradığını söylemiştim. Elhamdülillah hepsini geçtim" diyor...


KLİBİ DE OLAY YARATTI
Şarkısında tahmid olarak bilinen ve "Şükür Allah'adır", "Allah'a şükürler olsun" anlamındaki Arapça söze yer veren Jay-Z, beraberinde de yeni iddiaları getirdi. Şarkıyı canlı seslendirirken "Elhamdülillah" dediği anda mikrofonu tutmadığı elini açıp göğe doğru kaldıran ABD'li rapçi için "Müslüman mı oldu?" iddiası gündeme geldi. Bu arada geçtiğimiz ay 36 yaşındaki eşi Beyonce'yi aldattığını itiraf eden Jay- Z, 'Family Feud' şarkısına çektiği kliple de dikkat çekti. Klipte rol gereği eşini aldatan rapçi, sonrasında yaptıklarından pişman olup büyük kızı Blue Ivy ile el ele kiliseye gidiyor. ABD'li rapçi, günah çıkarmak için de eşinin yanına gidiyor...

İŞTE ŞARKININ SÖZLERİ
Super Bowl zaferleri Karım beşikte çocukları sıvı altın ile besliyor Biz tamamen farklı bir havadayız Bu çocuk eskiden güvercin yuvası bile olmayan tuğlaları döşüyordu Ama mutfak kapatıldığında daha fazla tavuk pişirdim Ah, bir milyara ilk biz ulaşacağız Karıma ruhsal saçmalıkların gerçekten işe yaradığını söylemiştim Elhamdülillah (Allah'a şükürler olsun), hepsini geçtim...

MÜSLÜMAN MI OLDU?
Jay-Z, '4:44' isimli son albümündeki 'Family Feud' (Aile içi kavga) adlı şarkısını geçtiğimiz gün BBC'de yayınlanan 'Live Lounge' programında canlı söyledi. ABD'li rapçi 'Elhamdülillah' dediği anda ise boşta kalan elini yukarı doğru kaldırdı. Jay-Z'nin bu hareketi ise "Müslüman mı oldu?" iddiasını beraberinde getirdi.


Özge GÜRCAN
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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