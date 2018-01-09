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Adli ısırık

Oyuncu , aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırdı. Kendini hakim karşısında buldu. şartıyla serbest bırakıldı

Adli ısırık
Dizi oyuncusu ortalığı birbirine kattı. Görevini yapan polisin elini ısırdı. Olay dün Ortaköy'de yaşandı. 23 yaşındaki oyuncu Feyza Civelek, arkadaşı Ecem A. ile aracıyla seyir halindeyken polisler tarafından alkol kontrolü için durdurulmak istendi. Genç kız, durmadı. Tartışma çıktı. Civelek, polisin elini ısırdı. Arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edildi.


YUMRUK ATTI
Civelek, "Arkadaşım Ecem A. ile birlikte Ortaköy'den eve geçtiğimiz esnada polis memurları bizi durdurdu. Daha sonra bir polis memuru arkadaşımın saçından tutarak araçtan indirdi. Ben ne olduğunu anlamadım. Araçtan indim. O sırada beni yere yatırdı. Yumruk attı. Ben de elini ısırdım. Davacı ve şikayetçiyim" dedi. Ecem A. ise "Benim kolumdan tutarak yere yatırdı. Sebebi ise aracı ısrarla sağa çekmek istememdi. Ben arkadaşıma baktığımda iki polis memurunun arkadaşımı yere yatırdığını gördüm. Uzlaşmayı kabul etmiyorum. Şikayetçiyim" diye konuştu. Civelek ve arkadaşı Ecem A., şartıyla serbest bırakıldı.
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