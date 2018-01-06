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Armut dibine düştü

Armut dibine düştü
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi modelleri arasında gösterilen Cindy Crawford'un çocukları annesinin izinden gidiyor. Ünlü modelin 16 yaşındaki kızı Kaia ile 18 yaşındaki oğlu Presley, dünyaca ünlü marka 'in reklam yüzü oldu. İki kardeşin bu kampanyadan toplam 1 milyon dolar aldığı konuşuluyor...
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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