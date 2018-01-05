Kurşunstar!

Teknolojik yenilikler, hayatımızın her alanında kendini gösterdi. Özellikle akıllı telefonlar, yaşantımızı daha kolay hale getirdi. Bazen İstanbul trafiği, bazen yemek siparişi, bazen hesap ödeme derken şimdi de apayrı bir alanda kendini gösterdi. Son dönemlerde uygulamaların en popüleri falcı bacı aplikasyonlarıydı. Kahve fincanının fotoğrafını çekip falcı bacıya gönderip geleceğiniz hakkındaki yorumları okuyabiliyordunuz. Bir süre önce yeni bir uygulama daha geliştirildi. "Sen Bi Kurşun Döktür" uygulaması, günden güne yayıldı. Geçmişi Türk gelenek ve göreneklerine dayanan kurşun döktürme inancı, sanal ortamda da kendine yer edindi. Artık çarşaf altında bekleyip yanar mıyım acaba diye düşünmeye gerek kalmadı. Bu uygulamayı en çok kullananlar arasında, Deniz Seki, Seren Serengilve Demet Akalın'ınolduğu anlaşıldı. Uzun süre hapiste yatan Seki'nin kötülüklerden korunması ve nazara gelmemesi için sık sık bu uygulamaya başvurduğu öğrenildi. Uygulama için, telefonunu bir tur başınızda çevirmenizin kurşun dökülmesi için yeterli olduğu anlatıldı. İşlem tamamlandıktan sonra patlayan kurşunlar hakkında telefona gelen ilginç yorumlar bile kimseyi şaşırtmadı.
3 BİN YILLIK GELENEK
YAKLAŞIK 3 bin yıllık geçmişe sahip kurşun dökme geleneği ile büyüye ve nazara uğramaktan ileri geldiği düşünülen ruhsal çöküntülerin ve hastalıkların tedavi edildiğine inanılıyor. Dünyada birçok ülkede bu geleneğe inanılıyor. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2014'te yaptığı araştırmada nazardan kurtulmak için kurşun döktürmenin doğru olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11.7, yanlış olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 79.3 olmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.