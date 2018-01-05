Galada itiraf!

KÖŞE KAPMACA OYNADILAR
Ediz Hun'a teşekkür eden komedyen, "Kendisinin desteğiyle şahane bir Türk filmi yaptık" dedi. Yılmaz, konuşmayı uzatınca da eski eşine dönüp söylediği şu sözle adeta günah çıkardı: "Ahu oradan bakıp çok konuştuğum için beni uyarıyor. Keşke, bu uyarıyı bana 2-3 yıl önce de yapsaydı." Oğulları Kemal'e rağmen 2013 yılının son günü boşanan ikiliden Yılmaz'ın bu sözleri "Cem, boşandığı için pişman mı?" diye yorumlandı. Bu konuşma üzerine yüzü asılan Yılmaz'ın şimdiki aşkı Özge Sabuncu ise gecede Yağtu ile bir araya gelmemek için güzel oyuncuyla köşe kapmaca oynadı.
USTAYA TEŞEKKÜR
Yılmaz, gecede "Bize filmin yapım aşamasında şevk vererek destek olan Ediz Hun ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde filmde çok ciddi değişiklikler yaptım" dedi.
Cem Yılmaz'ın şimdiki sevgilisi Özge Sabuncu da galada boy göstermeyi ihmal etmedi.
Doğan SAVAŞ
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