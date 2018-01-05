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Galada itiraf!

‘Arif V 216’nın önceki akşamki galasına ’ın sözleri damga vurdu. Çok konuştuğu için tarafından uyarılan şovmen, eski eşine ‘Keşke bunu 2 sene önce söyleseydin’ dedi!

Galada itiraf!
Cem Yılmaz'ın merakla beklenen filmi 'Arif V 216' önceki akşam Zorlu PSM'deki görkemli galayla görücüye çıktı. Filmin oyuncularının tam kadro hazır bulunduğu gala, ünlü akınına uğradı. Filmin hem senaryosunu yazıp hem de başrolünde yer alan Yılmaz, galaya eski eşi Ahu Yağtu ve oğulları Kemal ile birlikte katıldı. Film sonunda ayakta alkışlanan ünlü komedyen, gösterimden önce davetliler için konuşma yaptı. Yılmaz, geç kalmış ve bir o kadar da şaşırtan bir itirafta bulundu.


KÖŞE KAPMACA OYNADILAR
Ediz Hun'a teşekkür eden komedyen, "Kendisinin desteğiyle şahane bir Türk filmi yaptık" dedi. Yılmaz, konuşmayı uzatınca da eski eşine dönüp söylediği şu sözle adeta günah çıkardı: "Ahu oradan bakıp çok konuştuğum için beni uyarıyor. Keşke, bu uyarıyı bana 2-3 yıl önce de yapsaydı." Oğulları Kemal'e rağmen 2013 yılının son günü boşanan ikiliden Yılmaz'ın bu sözleri "Cem, boşandığı için pişman mı?" diye yorumlandı. Bu konuşma üzerine yüzü asılan Yılmaz'ın şimdiki aşkı Özge Sabuncu ise gecede Yağtu ile bir araya gelmemek için güzel oyuncuyla köşe kapmaca oynadı.


USTAYA TEŞEKKÜR
Yılmaz, gecede "Bize filmin yapım aşamasında şevk vererek destek olan ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde filmde çok ciddi değişiklikler yaptım" dedi.


'ın şimdiki sevgilisi da galada boy göstermeyi ihmal etmedi.


Doğan SAVAŞ
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