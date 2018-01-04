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Çocuk planı

Çocuk planı
Sanat dünyasının sevilen çifti Beyza Şekerci ile eşi Engin Hepileri, önceki gün Akmerkez'deydi. Yeni yılda çocuk düşünüp düşünmedikleri sorulan 2 yıllık evli çift, "Tabii ki istiyoruz; ama doğru ve kısmetli zamanı bekliyoruz" dedi. Hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan ikili, şimdilik işlerine öncelik verdiklerinin de altını çizdi…
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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