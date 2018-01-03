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Küslük bitti

Küslük bitti
Seda Sayan, 2011'de kendisine "58 doğumlu dinozor" dediği için mahkemeye verdiği Lerzan Mutlu'yu affetti. Seda Sayan ve Mutlu, önceki gün Milano'da bir araya geldi. Küslüğü bitiren ikili, bu kareyle de barışmalarını ilan etti.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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