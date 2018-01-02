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Siyahın uğuruna inandı

Siyahın uğuruna inandı
Ünlü sanatçı Deniz Seki, yıllar sonra yılbaşını sahnede kutladı. Haziran 2017'de özgürlüğüne kavuşan Seki, Kıbrıs Malpas Otel'deki konserde hayranlarını mest etti. Kıyafeti için yılbaşı klasiği olan kırmızı yerine siyahı tercih eden şarkıcı, Japon uğuruna inandığını söyledi. "Travma atlattım, kilo almam çok doğal" diyen Seki, korktuğu için bu sene de tüp mide ameliyatı olmayacağını dile getirdi. Seki, bu yıl Türkiye'nin dört bir yanında konser vermek istediğini söyledi.
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