Siyahın uğuruna inandı

Ünlü sanatçı Deniz Seki,yıllar sonra yılbaşını sahnedekutladı. Haziran 2017'deözgürlüğüne kavuşan Seki,Kıbrıs Malpas Otel'dekikonserde hayranlarını mestetti. Kıyafeti için yılbaşıklasiği olan kırmızı yerinesiyahı tercih eden şarkıcı,Japon uğuruna inandığınısöyledi. "Travma atlattım,kilo almam çok doğal"diyen Seki, korktuğu için busene de tüp mide ameliyatıolmayacağını dile getirdi. Seki, bu yılTürkiye'nindört biryanındakonservermekistediğinisöyledi.
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