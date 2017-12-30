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Sevimli aile

Sevimli aile
Galatasaray'dan Fransa'nın OGC Nice takımına transfer olan Wesley Sneijder, önceki gün ailesine eğlence dolu anlar yaşattı. Hollandalı yıldız, eşi Yolanthe Cabau, 2 yaşındaki oğlu Xess Xava ve ilk eşinden olan oğlu Jessey ile Disneyland'a gitti. Dev Mickey Mouse ile poz veren Ailesi, bu fotoğrafla da yüzleri gülümsetti...
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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