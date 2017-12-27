Tatlı canavarı

Ünlü model TülinŞahin'e durmak yok…Defileden defileye,organizasyondanorganizasyona koşan Şahin,önceki gün de BağdatCaddesi'ndeki MagnumStore İstanbul'u ziyaretetti. Keyifli bir çekimgerçekleştiren model,mönüdeki kış lezzetlerini dedenedi. Kusursuz fiziğiylebüyüleyen 37 yaşındakimanken, "Ben aslındatam bir tatlı canavarıyım.Ama sonuçta yediklerimedikkat etmemgerekiyor" dedi. Birbirinden lezzetli dondurmaların tadına bakan Şahin'in mutluluğu yüzüne yansıdı.
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