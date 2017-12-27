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Tatlı canavarı

Tatlı canavarı
Ünlü model Tülin Şahin'e durmak yok… Defileden defileye, organizasyondan organizasyona koşan Şahin, önceki gün de Bağdat Caddesi'ndeki Magnum Store İstanbul'u ziyaret etti. Keyifli bir çekim gerçekleştiren model, mönüdeki kış lezzetlerini de denedi.
Kusursuz fiziğiyle büyüleyen 37 yaşındaki manken, "Ben aslında tam bir tatlı canavarıyım. Ama sonuçta yediklerime dikkat etmem gerekiyor" dedi. Birbirinden lezzetli dondurmaların tadına bakan Şahin'in mutluluğu yüzüne yansıdı.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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