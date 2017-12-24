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Özür diledi

Piriler’in ayrıldıklarını iddia ettiği ile , eleştirilere kulaklarını tıkayıp aşklarını yaşamaya devam ediyor.

Özür diledi
Seçkin Piriler'le Kaan Tangöze'nin yuvasını yıkmakla suçlanan Kıvılcım Ural'dan özür geldi… Bir programda Tangöze ile 16 yaşında birlikte olduğunu açıklayan Ural, önceki gün ise yanlış anlaşıldığını söyledi. Ural, şu mesajı yayınladı:
"Kaan'la 17 yaşındayken tanıştık demek isterken sanki birlikteliğimizin başlangıcından bahseder gibi konuşmuşum. Sanatındaki başarısıyla gündeme gelmeyi hak eden bir sanatçıya yakışmayacak itham ve iftiralardan rahatsızım. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğim için özür dilerim."


TEK SUÇLU AŞK'
Geçtiğimiz yıla kadar yasak aşk yaşadığı Tangöze'nin yuvasını yıkmadığını savunan Ural, "Kötü bir kadın değilim. Bu hikayede suçlu varsa o da aşk" dedi.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

ne lan bu haliniz.akıllı olun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2017 11:52
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