Özür diledi

Seçkin Piriler'le KaanTangöze'nin yuvasını yıkmaklasuçlanan Kıvılcım Ural'dan özürgeldi… Bir programda Tangöze ile 16yaşında birlikte olduğunu açıklayanUral, önceki gün ise yanlış anlaşıldığınısöyledi. Ural, şu mesajı yayınladı: "Kaan'la 17 yaşındaykentanıştık demek isterken sankibirlikteliğimizin başlangıcındanbahseder gibi konuşmuşum.Sanatındaki başarısıyla gündemegelmeyi hak eden bir sanatçıyayakışmayacak itham ve iftiralardanrahatsızım. Yanlış anlaşılmayasebebiyet verdiğim için özür dilerim."
TEK SUÇLU AŞK'
Geçtiğimiz yıla kadar yasak aşk yaşadığı Tangöze'nin yuvasını yıkmadığını savunan Ural, "Kötü bir kadın değilim. Bu hikayede suçlu varsa o da aşk" dedi.
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ne lan bu haliniz.akıllı olun.
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