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Bir dargın bir barışık

Selena Gomez, 2 yıl ayrı kaldığı ile yeniden barıştı.

Bir dargın bir barışık
ABD'li şarkıcı Selena Gomez ve Justin Bieber yaşadıkları aşkla gündeme geldi. Bir dargın bir barışık ilişkilerini yürüten genç çift, 2 yıllık ayrılığın ardından yeniden birleşti. Ancak ikisi de huylarından vazgeçmedi. İddiaya göre Gomez, kıskançlık krizine girdi. İkili, Bieber'ın eski sevgilisi Hailey Baldwin'in mesajları yüzünden kavga etti. Gerilimi bir türlü dindiremeyen Bieber ve Gomez, durumu çözmek için birlikte terapiye gitti. Bieber'ın arkadaşları "Justin'in ilgisi sadece Selena'nın üzerinde. Hailey ile aralarında bir şey olması imkansız" dedi. Öte yandan kızının Bieber ile yeniden bir araya gelmesine sinirlenen anne Mandy Teefey'nin hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Anne kızın Instagram'da birbirlerini takip etmemeleri iddiaları güçlendirdi.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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