Takdire 'Şahan'

"Recep İvedik" serisiyle, Türk sinema tarihinin en yüksek izlenme oranlarını yakalayan Şahan Gökbakar, yaptığı iyiliklerle de kalpleri fethetti. Yardımseverliğiyle ön plana çıkan komedyen, her defasında "İmdat" diyenlerin imdadına yetişti. ABD'de kalp nakliyle hayata tutunan Kartal bebeğin tedavisi için 20 bin lira bağışta bulunan Gökbakar, ayrıca Van'da zor şartlar altında eğitim gören minik öğrencilere de bin adet mont gönderdi. Biri kız 2 çocuğu bulunan Gökbakar, çocukları için gelen hediyeleri ise yardıma muhtaç miniklere verdi. Öğrencilere burs da gönderen ünlü komedyen, örnek davranışlarıyla herkesin gönlünde yer edindi. Gökbakar, son olarak bedensel engelli olarak dünyaya gelen 5 yaşındaki "Ömrüm" için harekete geçti. Ayağa kalkabilmek için ameliyat olan Ömrüm, "Recep İvedik" filmlerini izleyerek hasta yatağında biraz olsun gülümsedi. Operasyonun ardından yürüyebilmek için fizik tedavi görmeye başlayan Ömrüm, her gün filmlerini izlediği Şahan Gökbakar ile tanışmak istedi. Annesi, küçük kızının bu isteğini, Instagram aracılığıyla ünlü komedyene iletti. Anne, Gökbakar'a "5 yaşındaki kızım tüm gün sizin filmlerinizi izliyor. Bayılıyor size. Bedensel engelli olduğu için ameliyat oldu. Şu an azimle yürüyebilmek için fizik tedavi görüyor. İyi çalışırsa sizinle tanışacağını söyledik. Onun için hiç itiraz etmeden bizi dinliyor" mesajını gönderdi. Ünlü komedyen, bu sese kulak verdi. Ömrüm'ün isteğine duyarsız kalmayan Gökbakar, "Ben de onunla tanışmak isterim. İnşallah kuzuyla bir araya gelelim" dedi.





Minik Ömrüm, Şahan Gökbakar ile tanışacak olmanın sevinciyle fizik tedavisine azimle devam ediyor.



Özge GÜRCAN