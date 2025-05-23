SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Avrupa'dan Gazze mesajı: İsrail'in eylemleri soykırım ve etnik temizliği işaret ediyor

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Raportörü: "İsrail'in Gazze'deki eylemleri soykırım ve etnik temizlik yapıldığına işaret ediyor"

Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 16:51 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 17:09
Avrupa’dan Gazze mesajı: İsrail’in eylemleri soykırım ve etnik temizliği işaret ediyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Raportörü: "İsrail'in Gazze'deki eylemleri soykırım ve etnik temizlik yapıldığına işaret ediyor"

GAZZE'DE KATLİAM

İsrail Gazze'de saldırılara devam ediyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği saldırılarda 32 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'den Gazze'ye saldırı, AAİsrail'den Gazze'ye saldırı, AA

ÇOĞU ÇOCUK 32 FİLİSTİNLİ ŞEHİT

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Han Yunus ketinde yer alan El-Absan beldesindeki "Dağma" ailesinin evini hedef aldı.

Saldırıda 32 kişi hayatını kaybederken ölenlerin çoğunluğunu ise çocuklar oluşturdu.

Çok sayıda kişinin de ağır yaralandığı saldırı sonrası ilkyardım ekipleri ise yaralıları hastaneye nakletmekte zorluk yaşıyor.

İsrail'den Gazze'ye saldırı, AAİsrail'den Gazze'ye saldırı, AA

İSRAİL'DEN İLHAK GİRİŞİMİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 613 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 156 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 762'ye, yaralıların sayısı da 122 bin 197'ye yükseldi.

İsrail'den Gazze'ye saldırı, AAİsrail'den Gazze'ye saldırı, AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

İsrail Gazze’yi hedef almaya devam ediyor: 40 Filistinli daha hayatını kaybetti! 10 günde 815 şehitİsrail Gazze’yi hedef almaya devam ediyor: 40 Filistinli daha hayatını kaybetti! 10 günde 815 şehit
İsrail Gazze'yi hedef almaya devam ediyor: 40 Filistinli daha hayatını kaybetti! 10 günde 815 şehit

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP lideri Devlet Bahçeli’den adaylık çağrısı: Türkiye’nin Erdoğan’a ihtiyacı var
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Aile Forumu’nda önemli açıklamalar
Ekrem İmamoğlu’nun telefon oyunu! Koruma müdürü Mustafa Akın’a ne talimat verdi? Sakladıkları yer böyle ortaya çıktı
CANLI TAKİP | CHP’li İBB’ye 4. dalga operasyon! Gözaltı sayısı 45’e yükseldi | İsim isim liste Takvim.com.tr’de
Rusya ve Ukrayna İstanbul’da anlaşmıştı! Büyük esir takası başladı | Vatikan’da müzakere olacak mı?
Terör ve yolsuzluktan tutuklanan CHP’li isimler için flaş karar! Sadece Ekrem İmamoğlu değil… Hepsine yasak!
Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Merakla bekleniyordu... Belli oldu
Trump’tan AB’ye yüzde 50 gümrük vergisi çağrısı! Ticaret savaşında tansiyon yeniden yükseldi
Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yeni açıklama! Hala yüzüğünü taşıyorum dedi! Yayında birbirlerine girdiler
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi Hazine ve Maliye Bakanlığı detayları açıkladı: KOBİ’lere 30 milyar destek
Beyaz Saray’dan skandal karar: Harvard’a Filistin engeli
Balya balya paraları TikTok’ta yayımladılar! Her çeşit suç var
ABD’li uzman Sharon Slater’den Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiği için takdir ediyorum
Mehmet Çetin olayında sıcak gelişme! Müge Anlı duyurdu: Hüseyin Çavdar üvey oğlunu öldürdüğünü itiraf etti
TOZ TAŞINIMI ALARMI: Meteoroloji bölge bölge uyardı! Şemsiye ve maskeler hazır olsun
CHP’li İBB’ye yolsuzluk operasyonunda yeni detay! Rüşvetin kaydı var | İş insanı Celal Çakmak’tan Murat Ongun’la ilgili şok ifade
İnan Kıraç kaçırıldı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Fenerbahçe’den transferde general hamlesi! Orta sahanın patronu olacak
Memura üçlü zam! Milyonlara yansıyacak: Temmuz zammı için tahminler geldi | Kim, ne kadar alacak?
Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer aynı filmde rol almışlar...