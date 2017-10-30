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  1. Candan kutlama

Güldüren pasta

Güldüren pasta
Önceki gün yeni yaşına giren sosyetik işadamı Gökhan Çarmıklı'ya sevgilisi Bahar Tangır'dan esprili kutlama… Fenix İstanbul'da sürpriz bir kutlama organize eden Tangır, doğum günü pastası için yaratıcılığını konuşturdu. Balık tutmaya meraklı işadamının pastasında da bu hobinin izleri vardı…
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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