Arkadaşlık muamması

Eski aşkı AhmetKayakesen tarafındanaldatıldığını iddia edenBurcu Binici, şaşırttı.Önceki akşam bir erkekarkadaşıyla Harbiye'deobjektiflere yansıyanoyuncu, tedirginhalleriyle dikkat çekti.
Güzel oyuncununyanındaki genç adam ise"Güzel bir başlangıcıengelliyorsunuz. Ofotoğrafları silin"diyerek gazetecileresitem etti. Burcu Binicide "Hakan niye ısrarediyorsun? Ortada birşey yok. Biz arkadaşız"sözleriyle arkadaşına sertçıktı.
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