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Arkadaşlık muamması

Arkadaşlık muamması
Eski aşkı Ahmet Kayakesen tarafından aldatıldığını iddia eden Burcu Binici, şaşırttı. Önceki akşam bir erkek arkadaşıyla Harbiye'de objektiflere yansıyan oyuncu, tedirgin halleriyle dikkat çekti.

Güzel oyuncunun yanındaki genç adam ise "Güzel bir başlangıcı engelliyorsunuz. O fotoğrafları silin" diyerek gazetecilere sitem etti. Burcu Binici de "Hakan niye ısrar ediyorsun? Ortada bir şey yok. Biz arkadaşız" sözleriyle arkadaşına sert çıktı.

Halil ÇİLİNGİR
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