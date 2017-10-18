Neşeli ikili

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Sempatik çift Larissa Gacemer ile eşi Burak Gacemer, sosyal medya paylaşımlarıyla gülümsetiyor. İzmirli spor eğitmeni, önceki gün paylaştığı bu eğlenceli karenin altına da "Aklımda ne var biliyor" notu düştü.
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