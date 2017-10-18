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Neşeli ikili

Neşeli ikili
Sempatik çift Larissa Gacemer ile eşi Burak Gacemer, sosyal medya paylaşımlarıyla gülümsetiyor. İzmirli spor eğitmeni, önceki gün paylaştığı bu eğlenceli karenin altına da "Aklımda ne var biliyor" notu düştü.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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