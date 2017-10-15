Hediyeyi satıp evlenecek

Geçtiğimiz yıl eşi Serdar Özerman ile kızları Pera'yı kucağına alan Akasya Asıltürkmen'e Galata'daki evi küçük geldi. Daha geniş bir ev için arayışa giren ikili, önceki akşam 'Kızgın Damdaki Kedi' oyununun galasındaydı. Yeni ev için para biriktirdiklerini söyleyen oyuncu, "Geri kalanı da bir programdan hediye kazandığımız arabayı satarak denkleştireceğiz" dedi.