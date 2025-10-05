PODCAST CANLI YAYIN

Zeka geriliğine iyot engeli

Sofra tuzu, balık ve yumurtada bulunan iyot, tiroit hormonlarını besliyor. Eksikliği halinde çocuklarda zeka geriliğine erişkinlerde ise depresyona yol açıyor

Giriş Tarihi:
Zeka geriliğine iyot engeli

Tiroit hormonları, vücutta kilit rol üstleniyor. Bu hormonların üretilmesi için ise iyot gerekiyor. Vücudumuzun üretemediği, bu nedenle sofra tuzu başta olmak üzere deniz ürünleri, et, süt ve yumurta gibi besinlerden karşılanabilen iyotun fazlası da azı da zarar veriyor.

HASTA EDER...
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya, iyot eksikliğinin pek çok hastalığa davetiye çıkarttığını söylüyor. Sofra tuzu seçilirken iyotlu olanların tercih edilmesi gerektiğini belirten Dr. Ozan Kocakaya "Vücuda giren iyodun yüzde 10'u tiroit bezi tarafından alınır, kalanı ise idrarla atılır. İyot eksikliği olanlarda tiroit bezi iyodun çoğunu emer, idrarda atılan miktar azalır" bilgisi veriyor. İyot eksikliği çocuklarda zeka geriliği, eğitim hayatında başarısızlık ve büyümede yavaşlığa yol açıyor. Erişkinlerde ise bilişsel fonksiyonlarda bozulma, duygu durumu bozuklukları, üretkenlik kaybı da yaşanabiliyor.

NELER YAPMALI?
Dr. Ozan Kocakaya iyot eksikliği için şu önerilerde bulunuyor:
Deniz balıkları, süt ve süt ürünleri, tam tahıl tüketilmelidir.
Besinleri hazırlarken iyotlu tuz kullanmalı.
Kadın ve erkekler günde 150 mikrogram iyot almalı.
Hamileler, anne olmayı planlayanlar ve emzirenler iyot eksikliği yönünden değerlendirilmek için doktorlarına başvurmalı. Günlük olarak en az 220 mikrogram iyot içeren vitaminler kullanmalıdır.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye döndü! 137 aktivist İstanbul'da
İşte emekliye zam formülleri... Dikkat çeken 4'lü zam detayı! İşte tek tek hesaplanan formüller...
Siyonist İsrail’in alıkoyduğu Türk aktivistler yurda döndü | Türk aktivist: “İsrail, İsrailliğini yaptı"
ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! Başkan Erdoğan'ın öncü rolüne övgü yağdırdı: Çok yardımcı oldu
İsrail'in alıkoyduğu kahraman aktivistler Türkiye'ye nasıl getirildi? Bakan Fidan süreci anlattı: Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı oldu
CANLI ANLATIM | Donald Trump'tan Gazze planı açıklaması: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
Türk Telekom’dan sanatın kalbi AKM’de 5G deneyimi!
Bu derbide her şey var! Galatasaray - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
İmamoğlu’nun diploma tiyatrosu Le Monde’de | Muhalif basında silinip yeniden servis edildi
Başkan Erdoğan şampiyon güreşçileri kabul etti! "Ata sporlarımızı destekleyeceğiz"
Dram ve gizemin yeni adı: Aynadaki Yabancı ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
Emekliye zam formülü! SSK ve Bağ-Kurlunun kök aylığına yansıtılacak... Yeni aylıklar ne kadar olacak?
Ekosistemde silüet rüşveti: Rüşvet yoksa projeye onay yok
Domenico Tedesco Samsunspor planını hazırladı! Zorlu maçta forma o yıldızların
MARMARA, EGE, AKDENİZ LİSTEDE! Meteoroloji'den hafta sonu hava raporu: Fırtına ve sağanak gümbür gümbür geliyor
Borsa vurgununda asıl soru... En bilinen manipülatör: Nihat Özçelik | Ünlü kahveci de işin içinde!
Marketlerin etiket-kasa oyunu! Toplu alışverişlere dikkat