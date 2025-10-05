Zeka geriliğine iyot engeli

Tiroit hormonları, vücutta kilit rol üstleniyor. Bu hormonların üretilmesi için ise iyot gerekiyor. Vücudumuzun üretemediği, bu nedenle sofra tuzu başta olmak üzere deniz ürünleri, et, süt ve yumurta gibi besinlerden karşılanabilen iyotun fazlası da azı da zarar veriyor.



HASTA EDER...

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya, iyot eksikliğinin pek çok hastalığa davetiye çıkarttığını söylüyor. Sofra tuzu seçilirken iyotlu olanların tercih edilmesi gerektiğini belirten Dr. Ozan Kocakaya "Vücuda giren iyodun yüzde 10'u tiroit bezi tarafından alınır, kalanı ise idrarla atılır. İyot eksikliği olanlarda tiroit bezi iyodun çoğunu emer, idrarda atılan miktar azalır" bilgisi veriyor. İyot eksikliği çocuklarda zeka geriliği, eğitim hayatında başarısızlık ve büyümede yavaşlığa yol açıyor. Erişkinlerde ise bilişsel fonksiyonlarda bozulma, duygu durumu bozuklukları, üretkenlik kaybı da yaşanabiliyor.



NELER YAPMALI?

Dr. Ozan Kocakaya iyot eksikliği için şu önerilerde bulunuyor:

Deniz balıkları, süt ve süt ürünleri, tam tahıl tüketilmelidir.

Besinleri hazırlarken iyotlu tuz kullanmalı.

Kadın ve erkekler günde 150 mikrogram iyot almalı.

Hamileler, anne olmayı planlayanlar ve emzirenler iyot eksikliği yönünden değerlendirilmek için doktorlarına başvurmalı. Günlük olarak en az 220 mikrogram iyot içeren vitaminler kullanmalıdır.