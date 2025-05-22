Yaz aylarında sarılık riski artıyor: Uzmandan uyarı

Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öktem, yenidoğan sarılığı konusunda uyarılarda bulundu. Öktem, "Sarılıkta erken tanı hayati önem taşıyor. Yenidoğan sarılığı, ciltte sararma ve göz kürelerinde sarılık şeklinde başlar. Eğer zamanında müdahale edilmezse, özellikle beyin gibi organlarda birikerek fonksiyonel sorunlara yol açabilir. Sıcak havalarda dehidratasyon riski artıyor. Bu nedenle bebeklerin düzenli olarak beslenmesi, yeterli anne sütü alması ve kontrollerin aksatılmaması hayati önem taşıyor. Aileler sarılık belirtilerini iyi gözlemlemeli. Sararmanın göz aklarında veya vücutta hızla yayılması durumunda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor dedi.

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