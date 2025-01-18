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Yaşlanma sadece kemikleri değil, kasları da eritir!

İlerleyen yaşla birlikte kemik erimesinin yanı sıra kas kaybı da artıyor. Dahiliye ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Aras, kas dokusunun korunması için genç yaşta önlem alınması gerektiğini vurguluyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Yaşlanma sadece kemikleri değil, kasları da eritir!

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    İlerleyen yaş, kemik erimesinin yanı sıra sarkopeni tehlikesini de artırıyor. Dahiliye ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Aras, yaşlanmayla birlikte vücutta sadece kemiklerin değil kasların da eridiğine dikkat çekiyor. Kas dokusunu korumak için genç yaşta tedbir alınmasını öneriyor.

    D VİTAMİNİ ALINMASI ŞART
    "Yaşlı bireyin kas kuvveti ve yürüme hızı gençliğine göre azalmaktadır. Sarkopeni yaşlıda hayatı tehdit eden sonuçları olan düşmelerin bir nedenidir. Kas miktar ve kuvvetinin azalmaması için özellikle proteinden zengin dengeli beslenmek, D vitaminini ihtiyaç ölçüsünde, düzenli almak önemlidir.

    Aynı zamanda yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği gibi damarsal risk faktörlerinin ve bazı hormon bozukluklarının erken tanısı, kontrolü ve tedavisi sarkopenin yönetimi için önemlidir. En önemlisi bu önerilerin gençlik çağlarından hatta çocukluktan itibaren hayatımızın bir parçası olmasına dikkat etmeliyiz.

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