Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Uzun süre ayakta kalanlar dikkat! Kasık fıtığı şişlik ve ağrıyla kendini ele veriyor

    Kasık fıtığı, şişlik ve ağrı ile kendini belli ediyor. Uzmanlar, uzun süre ayakta kalarak iş yapanlarda çok çabuk oluşabildiğini söylüyor. İşte sizler için derlediğimiz 7 Mart tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri....

    Şiş göbek fıtık demek

    Kasık fıtığı, karın içindeki organların, karın duvarındaki zayıf bölgelerden çıkarak cilt altında şişlik oluşturmasına deniyor. Op. Dr. Hasan Üzer, "Ikınma, öksürme, hapşırma, zorlanma gibi karın içi basıncını artıran sebepler şişliği belirgin yapıyor" diyor.



    KUAFÖR VE GARSONLAR DİKKAT
    Üzer, şunları söylüyor: Kasık fıtığının nedenleri doğumsal ya da sonradan olabilir. Doğumdan hemen sonra anatomik olarak kapanması gereken açıklıklardan gelişebileceği gibi ağır kaldırma, kabızlık, ıkınma, yaşlılık, aşırı kilo alma ya da zayıflama, kronik öksürük, idrar ve büyük abdest güçlüğü sonucu oluşabilir. Ayrıca gebelik, kolajen sentezi azalması, karın kaslarını zorlayıcı hareketler ve sigara kullanımı gibi birçok sebepten de edinsel olarak gelişebilir. Ağır kaldıranlar ile kuaför ve garson gibi çalışanlarda daha fazla görülmektedir.



    CİLDİNİZ IŞILDASIN
    Cildimiz, en çok soğuk havalardan etkileniyor. İyi bir bakım yapılmazsa cilt kuruyor. Mat ve donuk bir görünüme dönüşebiliyor. Dahası hastalıklara yol açıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Erkek, kışın ışıl ışıl ve parlak bir cilde sahip olmak için 7 öneride bulunuyor:
    ● Bol bol su için ve nemlendirici kullanmayı ihmal etmeyin.
    ● Balık, taze meyve ve sebze tüketin.
    ● Dudaklar kurumasın. Kurursa ise dudakları ıslatmaktan kaçının.
    ● Yüzüstü uyumaktan vazgeçin.
    ● Doğru sabun seçin.
    ● Gözlerinizi ovuşturmayın.
    ● Cildinizi yeni yöntemlerle gençleştirin.



        HAZIRLIKSIZ SPOR KALPTEN GÖTÜRÜR
        Egzersiz, kalp sağlığı için faydalı ancak bu sınırları aşmanın bedeli ağır sonuçlar doğurabiliyor. Spor yapmadan önce ısınmadan aşırı aktivitede bulunmak kalbi yoruyor. Kalp krizi riskini artırıyor. Ani efor harcayarak kalbe yük bindirmek kalp duvarlarının kalınlaşmasına yol açarak kalbi besleyen damarların sıkışmasına neden olabiliyor. Prof. Dr. Barış Çaynak, "Sabahları yapılan tempolu egzersiz 40 yaşın üzerindeki sağlıklı kişilerde ve yaşı fark etmeksizin tüm kalp hastalarında kalp krizine ve ani ölüme neden olabiliyor. Ailesinde 55 yaş altı kalp krizi geçirenler, sigara içenler ve obez kişiler de bu riskle karşı karşıya kalıyor. Spor aktiviteleri hastaya uygun planlanmalı" diyor.



        ÇOK GÜZELSİN HİNDİSTAN CEVİZİ
        Hindistan cevizi yağı, hem kozmetik ürünlerinde hem de sofralarda yer alıyor. Sağlık için sayısız faydası bulunuyor. Kalori yakılmasını yüzde 5 oranında artırıyor. Gargara olarak kullanıldığında diş eti sağlığını güçlendiriyor. Ağız enfeksiyonlarını iyileştiriyor. İdrar söktürücü özelliği bulunuyor. Stresi azaltıyor. Yorgunluğu bitiriyor. İçerdiği orta zincirli yağ asitleri, tokluk hissini artırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Sivilce tedavisinde kullanılır.



        ISIRGAN TARÇIN INSÜLIN DİRENCİNİ AZALTIN
        İnsülin direncinin en önemli sebebini kandaki artmış yağ miktarı ve ağırlık fazlalığı oluşturuyor. Metabolik sendrom ve diyabete neden oluyor. En etkili tedavi yöntemi ise beslenmeyi düzenlemekten geçiyor. Diyetisyen Fulya Kaya, 4 doğal öneri veriyor:
        ■ ÇÖREK OTU: Beta hücre fonksiyonu üzerinde etkisi vardır. Serum insülin seviyelerini artırır. Diyabet hastalığı ile mücadele eder.
        ■ TARÇIN: İnsülin reseptörlerini aktifleştirir ve insüline hassasiyeti artırarak etki gösterir. Tokluk hormonunun salgılanmasını uyarır.
        ■ ZEYTİNYAPRAĞI: İnsülin salınımını sağlar. İnsülinin periferde geri alınımı artırır.
        ■ ISIRGAN: Kan şekeri hemostazını etkileyerek glukozun emilimini azaltır. Pankreastan insülin salınımını artırır.

        BAŞ AĞRISINA LAVANTA
        Kokusuyla mest eden lavanta, uyku problemlerini azaltır. Depresyonu önler. Baş ağrısını hafifletir. Kabızlığı bitirir. Bulantıyı engeller.

        KEMİK DOSTU KURU İNCİR
        Yazın yaşı, kışın ise kurusuyla ağızları tatlandıran incir, bağışıklığı artırır. Bağırsak hareketelerini düzenler. Kemikleri güçlendirir.

        KOLESTEROLE LEBLEBİ
        Şifa deposu leblebi, açlığı giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Kötü kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kadın işçileri sendikalı diye kapı önüne koydu
        Haberler Sağlık Uzun süre ayakta kalanlar dikkat! Kasık fıtığı şişlik ve ağrıyla kendini ele veriyor
            SON DAKİKA