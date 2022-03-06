Uzun süre ayakta kalanlar dikkat! Kasık fıtığı şişlik ve ağrıyla kendini ele veriyor





KUAFÖR VE GARSONLAR DİKKAT

Üzer, şunları söylüyor: Kasık fıtığının nedenleri doğumsal ya da sonradan olabilir. Doğumdan hemen sonra anatomik olarak kapanması gereken açıklıklardan gelişebileceği gibi ağır kaldırma, kabızlık, ıkınma, yaşlılık, aşırı kilo alma ya da zayıflama, kronik öksürük, idrar ve büyük abdest güçlüğü sonucu oluşabilir. Ayrıca gebelik, kolajen sentezi azalması, karın kaslarını zorlayıcı hareketler ve sigara kullanımı gibi birçok sebepten de edinsel olarak gelişebilir. Ağır kaldıranlar ile kuaför ve garson gibi çalışanlarda daha fazla görülmektedir.