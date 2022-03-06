Uzun süre ayakta kalanlar dikkat! Kasık fıtığı şişlik ve ağrıyla kendini ele veriyor

Kasık fıtığı, karın içindeki organların, karın duvarındaki zayıf bölgelerden çıkarak cilt altında şişlik oluşturmasına deniyor. Op. Dr. Hasan Üzer, "Ikınma, öksürme, hapşırma, zorlanma gibi karın içi basıncını artıran sebepler şişliği belirgin yapıyor" diyor.
KUAFÖR VE GARSONLAR DİKKAT
Üzer, şunları söylüyor: Kasık fıtığının nedenleri doğumsal ya da sonradan olabilir. Doğumdan hemen sonra anatomik olarak kapanması gereken açıklıklardan gelişebileceği gibi ağır kaldırma, kabızlık, ıkınma, yaşlılık, aşırı kilo alma ya da zayıflama, kronik öksürük, idrar ve büyük abdest güçlüğü sonucu oluşabilir. Ayrıca gebelik, kolajen sentezi azalması, karın kaslarını zorlayıcı hareketler ve sigara kullanımı gibi birçok sebepten de edinsel olarak gelişebilir. Ağır kaldıranlar ile kuaför ve garson gibi çalışanlarda daha fazla görülmektedir.
CİLDİNİZ IŞILDASIN
Cildimiz, en çok soğuk havalardan etkileniyor. İyi bir bakım yapılmazsa cilt kuruyor. Mat ve donuk bir görünüme dönüşebiliyor. Dahası hastalıklara yol açıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Erkek, kışın ışıl ışıl ve parlak bir cilde sahip olmak için 7 öneride bulunuyor:
● Bol bol su için ve nemlendirici kullanmayı ihmal etmeyin.
● Balık, taze meyve ve sebze tüketin.
● Dudaklar kurumasın. Kurursa ise dudakları ıslatmaktan kaçının.
● Yüzüstü uyumaktan vazgeçin.
● Doğru sabun seçin.
● Gözlerinizi ovuşturmayın.
● Cildinizi yeni yöntemlerle gençleştirin.