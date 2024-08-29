Uzun süre aç kalanlar dikkat! Migren atakları bu yüzden olabilir

Dünya nüfusunun yüzde 10'unu etkileyen migren, kadınlarda erkeklere göre daha sık görülüyor. Stres, yetersiz uyku, yorgunluk, hava değişimleri, alkol tüketimi, güçlü kokular, sigara dumanı, öksürük ve aşırı egzersiz migreni tetikliyor. Bazı besin ve besin bileşenlerinin migreni tetiklediğinin, bazılarının ise migren semptomlarını hafiflettiğinin altını çizen Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, "Bir araştırmada tetikleyici faktörlerden üçüncüsünün yüzde 57'lik bir oranla açlık olduğu tespit edilmiştir.

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