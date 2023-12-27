Uzmanlardan obezite uyarısı! Kontrol altına alınmazsa diyabet, hipertansiyon ve kalp krizine yol açıyor

Hastaların %76'sının 6 yıl içinde tekrar kilo aldığını belirtiyor. Obeziteyle ilgili önemli bilgiler veriyor: 2035 yılına kadar dünyanın yarısının obezite veya fazla kilo problemi karşılaşacağı tahmin ediliyor. Yapılan binlerce bariatrik işlemler, sürekli kullanılarak geliştirilen ilaçlara rağmen çığ gibi büyümeye devam eden bir problem.

PEK ÇOK ETKEN VAR

Kilo geri alımı oranları, ameliyattan sonra geçen süreye bağlı olarak büyük ölçüde değişmektedir. Kilo artışı olan hastaların küçük bir yüzdesinde anatomik ve cerrahi nedenlere atfedilebilirken, kilo alımının ana nedenleri, artan iştah ve uyumsuz veya düzensiz beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve psikososyal streslere bağlı olarak ameliyat sonrası artan kalori alımı gibi görünmektedir.



Ne yazık ki alınan kilolar, daha önce kontrol edilen Tip 2 diyabet, hipertansiyon ve diğer kiloyla ilişkili hastalıkların nüksetmesi, yaşam kalitesinin ve duygusal sağlığın azalmasına yol açar. Hareketsiz kalmayın. Kronik stresle baş etme yolları geliştirin. Hazır gıda tüketimini sınırlayın.