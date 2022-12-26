Uzmanlar uyarıyor! Soğuyan havalar kalp sağlını tehdit ediyor

Serinleyen hava sağlığı da olumsuz etkiliyor. Özellikle kalp hastalığı olanları tehdit ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Anıl Avcı, kış mevsiminde tansiyonun yükseleceğini bu durumunda kalp krizi riskini artıracağını belirtiyor. Sağlıklı beslenmek gerektiğini söylüyor. Uyarılarını sıralıyor: Sokağa çıktığımızda göğüs bölgemizi soğuktan ve rüzgardan koruyabilmek için atkı, bere ve eldiven kullanımına özen göstermeliyiz. Beslenmelerine dikkat etmeleri gerekir. Özellikle burada lif oranı yüksekli kepekli tahıllar tüketilmeli. Ekmek tercihinde bulunacaksa tam buğday çavdar ekmekler tüketilebilir.



BİL'MİYOM' DEME!

Kadın üreme sisteminde sık görülen, rahmin kendi düz kas liflerinden gelişen, iyi huylu tümöre miyom adı veriliyor. Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Göçmen, miyomların 30-40 yaş arası kadınlarda görüldüğünü belirtiyor. Miyomlar adet döneminde aşırı kanama, sırtın alt kısmında ağrı ve idrara çıkmada artış gibi şikayetlere yol açıyor. Prof. Dr. Göçmen, "Cerrahide miyomlar veya rahim çıkarılarak ameliyat sonlandırılır. Robotik cerrahide hastaların günlük yaşama geri dönmesi çok çabuk olur" diyor.



AKLIN YOLU GİNSENG

Sağlıklı hayatın yolu, doğal bitkilerden geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, ginsengin bağışıklık ve zihinsel performans üzerindeki etkisine değiniyor. Ginsengin kan şekerini dengelediğinin altını çizen Dyt. Erden "Ginseng, diyabetli bireylerde oksidatif stresi giderecek etki oluşturur. Glikoz alımını iyileştirerek kanda glikoz bulunmasını sağlar. Hafızayı ve ruh halini iyileştirir" bilgisini veriyor. Ginsengin, çiğ olarak ya da buharda pişirilerek tüketilebileceğini belirtiyor.



PEKMEZLE ENERJİ BİTMEZ

Vücut ısısını dengeleyen pekmez, içerdiği vitamin ve mineraller ile kemikleri güçlendiriyor. Enerji veriyor, kansızlığı da bitiriyor. Egzama, sedef ve diğer cilt hastalıklarını önleyen egzama, tansiyonu dengeliyor. Yetişkinlerin günde 1-2 yemek kaşığı, çocukların ise 1-2 tatlı kaşığı tüketmesi öneriliyor.



YEŞİL ÇAY TİROİTLERİ ÇALIŞTIRIR

Kilo alımı, kilo kaybı, büyümede yavaşlama hatta beyin gelişimini bile etkileyen tiroit hastalıkları, hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle tiroidi fazla çalışan hipertroidi hastalarının besinlerine dikkat etmesi gerekiyor. Yeşil çay, florür içeriği ile tiroit hormonu miktarının azalmasını sağlıyor.



İKİ GÖZÜM PANCAR

Kırmızının en şifalı hali pancar, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kansızlığı bitiren pancar, Alzheimer ve demans hastalığından koruyor. Kan şekerinin dengelenmesini sağlayan pancar, diyabete yakalanma riskini azaltıyor. Tansiyonu düşüren pancar, kalp hastalıklarını önlüyor. Sarı nokta hastalığından da koruyor.

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