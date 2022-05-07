Uzmanlar uyarıyor: Ailesinde kemik erimesi olan kontrolleri aksatmasın

KRİTİK YAŞ 65!

Sık görülen metabolik kemik hastalığı olan osteoporoz, kemik kütlesinin azalmasıyla ortaya çıkıyor. Tüm ırklarda, tüm yaş gruplarında ve her iki cinste de görülmekle birlikte, yaşlı beyaz kadınları da tehdit ediyor. Kemik kaybı ve osteoporoz riski yaşla birlikte artıyor.