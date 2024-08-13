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Uzmanlar uyardı: Sıcak havalar baş ağrısı ve migreni tetikliyor

Sıcak havalarda baş ağrıları artıyor. Uzm. Dr. Özden Yener Çakmak, yazın artan bu ağrılara karşı önemli tavsiyelerde bulunuyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024
Uzmanlar uyardı: Sıcak havalar baş ağrısı ve migreni tetikliyor

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Aşırı sıcaklık ve nem ile ani hava değişimleri, baş ağrısı ve migreni tetikliyor. Ayrıca vücut ısısını yükselten fiziksel aktiviteler sırasında ısı kaynaklı baş ağrısı oluşabiliyor.

Uzm. Dr. Özden Yener Çakmak sıcak havalarda baş ağrısı ve tedavisi hakkında şunları söylüyor: Sıcaklar nedeniyle artan klima kullanımı ağrıları olumsuz etkileyen bir başka etkendir. Klimalı ortamda uzun süre bulunmak baş ağrılarını tetikleyen durumlar ara- sında yer almaktadır. Ağrıya karşı gün boyunca bol miktarda sıvı tüketin, aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçının, gölgeli alanlarda düzenli molalar vermeye özen gösterin, polarize güneş gözlüğü takın, kokusuz güneş kremi ve losyonlar tercih edin. Aşırı sıcakta egzersiz yapmayın. Yeme düzenine özen gösterin. Alkol tüketmemeye çalışın, çok sıcak bir ortamdan, klimatize edilmiş soğuk bir ortama ani geçiş yapmayın.

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