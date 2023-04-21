Uzmanlar uyardı: Horlamak tansiyonu yükseltir! Yorgun uyuyorsanız dikkat





TEDAVİ EDİLMELİ

Rahimi şöyle devam ediyor: Onun için tedavi burada neyi gerektirirse çok şiddetle üzerine gitmemiz lazım. Özellikle hastanın boyuna ve kilosuna bakarız. Hastanın boyuna uygun bir kilosu yoksa kiloyu verdirerek onun endeksini düzeltebiliriz. Eğer bir insan şişmansa muhakkak kilo vermesi lazım. Bu horlamayı illa kesmemiz lazım.



KALBİN DÜŞMANI

Horlama uyku apnesi sendromundan da kaynaklanıyor. Uyku apnesinde hastanın nefesi kesiliyor ve oksijen saturasyonu düşüyor. Bu durum ileride kalp, şeker, kilo ve tansiyon problemleri yaratıyor.



TEŞHİS NASIL KONUR?

Uyku laboratuvarları, Polisomnografi laboratuvarı olarak da biliniyor. Burada hastanın bir gece boyunca uykudaki REM uzunluğu, bacak hareketlerini tam ayrıntılı olarak tetkik ediliyor.

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