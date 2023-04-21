Uzmanlar uyardı: Horlamak tansiyonu yükseltir! Yorgun uyuyorsanız dikkat

Uyku problemleri, günümüzde pek çok kişide görülüyor. Özellikle horlama, ciddi hastalıklardan kaynaklanabiliyor. KBB Uzmanı Op. Dr. K. Ali Rahimi, nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor.
NEDEN OLUR?
Horlamak, sadece kuru bir gürültü anlamına gelmiyor. Sistemik bir rahatsızlık olduğundan altında yatan pek çok sebep bulunuyor. Bu nedenle horlayan biri için tüm nedenlerin göz önünde bulundurulması gerekiyor.
KİLO VARSA
Op. Dr. Rahimi, "Horlamayı biz genelde ikiye ayırıyoruz. Santral yani beyinden gelen horlama ve Periferik yani vücuttan gelen horlamalar. Santral horlamalar; çeşitli ilaçların kullanımı, çeşitli Mental Retardasyon hastalıkları, alkol kullanımı, alerji ilacı kullanımı ve antidepresanların kullanımıyla olur" diyor.
Bunların dışında boy uzunluğu, ikinci olarak boyun uzunluğu, kilo, göbek, kasların gevşek olması, spor yapmamak, burun tıkanıklığı, burundaki kemik eğriliği, et büyümesi, sinüzit, alerji, geniz eti -çocuklarda daha çok horlama sebebidir-bademciklerin büyük olması, uvula dediğimiz küçük dilin uzun veya bademciklere giden bantların çok geniş olması da horlamaya yol açan nedenler arasında bulunuyor.
Op. Dr. K. Ali Rahimi, horlamanın çok ciddi bir hastalık olduğuna dikkat çekiyor. Öyle ki horlama, tansiyon, şeker, kalp hastalıklarından kaynaklanabiliyor.
TEDAVİ EDİLMELİ
Rahimi şöyle devam ediyor: Onun için tedavi burada neyi gerektirirse çok şiddetle üzerine gitmemiz lazım. Özellikle hastanın boyuna ve kilosuna bakarız. Hastanın boyuna uygun bir kilosu yoksa kiloyu verdirerek onun endeksini düzeltebiliriz. Eğer bir insan şişmansa muhakkak kilo vermesi lazım. Bu horlamayı illa kesmemiz lazım.
KALBİN DÜŞMANI
Horlama uyku apnesi sendromundan da kaynaklanıyor. Uyku apnesinde hastanın nefesi kesiliyor ve oksijen saturasyonu düşüyor. Bu durum ileride kalp, şeker, kilo ve tansiyon problemleri yaratıyor.
TEŞHİS NASIL KONUR?
Uyku laboratuvarları, Polisomnografi laboratuvarı olarak da biliniyor. Burada hastanın bir gece boyunca uykudaki REM uzunluğu, bacak hareketlerini tam ayrıntılı olarak tetkik ediliyor.