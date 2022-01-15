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    Uzmanlar uyardı! Baş ağrısı, en çok kadınları tehdit ediyor

    Baş ağrısı, toplumda en sık görülen şikayetlerin başında geliyor. Bu ağrı, birçok sebepten kaynaklanabiliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Nuran Burcu Arkalı, primer baş ağrıları olarak adlandırılan ve sık rastlanan ağrı tipleri hakkında açıklama yapıyor. Migren ve gerilim tipi olarak adlandırılan bu ağrılar, daha çok kadınlarda görülüyor.

    Kadınların başı daha çok ağrır

    Baş ağrısı, toplumda en sık görülen şikayetlerin başında geliyor. Bu ağrı, birçok sebepten kaynaklanabiliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Nuran Burcu Arkalı, primer baş ağrıları olarak adlandırılan ve sık rastlanan ağrı tipleri hakkında açıklama yapıyor. Migren ve gerilim tipi olarak adlandırılan bu ağrılar, daha çok kadınlarda görülüyor. Migren ağrısına bulantı ve kusma da eşlik edebiliyor. 'Sekonder' olarak adlandırılan baş ağrısında ise beyin kanaması, inme, enfeksiyon, tümör gibi durumlar etkili oluyor. Dr. Nuran Burcu Arkalı şu durumlarda mutlaka doktora başvurmak gerektiğini söylüyor:

    ANİ başlayan şiddetli ağrılar
    GİDEREK şiddetlenen ağrılar
    CİNSEL aktivite veya efor ile ortaya çıkan baş ağrısı
    KAFA travması sonrası ortaya çıkan baş ağrısı
    KOL ve bacakta uyuşma, güçsüzlük, görme bozukluğu, konuşma güçlüğü
    TEDAVİYE rağmen düzelmeyen baş ağrıları
    BAŞ ağrısının hep aynı bölgede olması...

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    Haberler Sağlık Uzmanlar uyardı! Baş ağrısı, en çok kadınları tehdit ediyor
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