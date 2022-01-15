Uzmanlar uyardı! Baş ağrısı, en çok kadınları tehdit ediyor

Baş ağrısı, toplumda en sık görülen şikayetlerin başında geliyor. Bu ağrı, birçok sebepten kaynaklanabiliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Nuran Burcu Arkalı, primer baş ağrıları olarak adlandırılan ve sık rastlanan ağrı tipleri hakkında açıklama yapıyor. Migren ve gerilim tipi olarak adlandırılan bu ağrılar, daha çok kadınlarda görülüyor. Migren ağrısına bulantı ve kusma da eşlik edebiliyor. 'Sekonder' olarak adlandırılan baş ağrısında ise beyin kanaması, inme, enfeksiyon, tümör gibi durumlar etkili oluyor. Dr. Nuran Burcu Arkalı şu durumlarda mutlaka doktora başvurmak gerektiğini söylüyor:

ANİ başlayan şiddetli ağrılar

GİDEREK şiddetlenen ağrılar

CİNSEL aktivite veya efor ile ortaya çıkan baş ağrısı

KAFA travması sonrası ortaya çıkan baş ağrısı

KOL ve bacakta uyuşma, güçsüzlük, görme bozukluğu, konuşma güçlüğü

TEDAVİYE rağmen düzelmeyen baş ağrıları

BAŞ ağrısının hep aynı bölgede olması...