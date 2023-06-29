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    Uzmanından kritik uyarı: Prediyabet deriye dikkat et!

    Gizli şeker yani prediyabet, sessizce ilerliyor. En önemli belirtileri arasında deri renginin koyulaşması geliyor. Doç. Dr. Cerit, “Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara yol açıyor“ diyor...

    Prediyabet deriye dikkat et!

    Şeker, hayatı tehdit ediyor. Halk arasında "Gizli Şeker" olarak da bilinen "Prediyabet" ise sinsice ilerliyor. Peki bu hastalıktan korunmak için neye dikkat etmek gerekiyor.

    Doç. Dr. Ethem Turgay Cerit, gizli şeker yani prediyabet ile ilgili şu bilgileri veriyor: Gizli şeker, tıbbi adıyla prediyabet, plazma glukoz (kan şekeri) düzeylerinin normalden yüksek olmasına rağmen değerlerin diyabet tanı kriterlerini karşılamaması durumudur. Prediyabette kan şekeri düzeyi henüz tip 2 diyabet olarak kabul edilecek kadar yüksek değildir.

    Ancak yaşam tarzı değişiklikleri olmadan, prediyabetli kişilerin tip 2 diyabet geliştirme olasılığı daha yüksektir. Gizli şekerin (Prediyabet) ortaya çıkmasında aile öyküsü ve genetiğin önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Bununla birlikte obezite, düzenli fiziksel aktivite eksikliği, karın çevresindeki aşırı yağlanma ve sağlıksız yaşam tarzı sebepler arasında bulunmaktadır.

        Ağız kuruluğu, halsizlik, çok yemek yemek ve açlık hissi, sık ve bol miktarda idrar, cinsel sorunlar, el ve ayaklarda karıncalanma ile uyuşukluk, yaraların geç iyileşmesi, görme bulanıklığı gibi şikayetler gizli şekerin belirtileri arasında yer almaktadır. En önemli belirtileri arasında Akantozis nigrikans yani vücudun belirli bölgelerinde derinin koyulaşması da vardır. İnsülin direnci ve prediyabeti olan hastalarda görülür. Etkilenen alanlar arasında boyun, koltuk altları gibi katlantı bölgeleri olabilir. Yine bu bölgelerde olan skin tag denilen minik et benleri de insülin direncinin eşlik ettiği prediyabetli hastalarda görülebilir. Gizli şeker vücut üzerinde şeker hastalığının zararlarına benzer zararlar oluşturmaktadır. Bu durum göz, böbrek, sinir hasarı, damar sertliği ve bununla ilişkili kalp damar hastalıklarının oluşumuna zemin hazırlar.



        TEST ÖNEMLİ
        Kişinin 10-12 saat açlıktan sonra kan şekeri ölçülür. 75 gram glukoz içeren sıvı içildikten iki saat sonra tekrar kan şekeri ölçülür. İkinci saatteki sonuç 140 mg/dl üzerinde fakat 200 mg/dl'nin altında ise bozulmuş glukoz toleransı olarak adlandırılır.

        BESLENMEYE ÖZEN GÖSTER
        Gizli şekerle mücadele için diyet önemlidir. Sağlıklı beslenmeye ve hareketli bir yaşam sürmeye dikkat edilmelidir. Bunun için sebze, meyve, yağsız kırmızı etler, tavuk eti ve balık, bakliyat ve tahıllar gibi pek çok çeşitli yiyecek doğru biçimde yeterli miktarda tüketilmelidir. Sağlıklı beslenme hem kilo kontrolünde hem de gizli şekerin şeker hastalığına dönüşümünün engellenmesinde rol oynar. Hareketli bir yaşam için pratik bir gösterge olarak günlük adım sayısının 7500'ün üzerinde olması (mümkünse 10 bin adım) düşünülebilir.

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        Haberler Sağlık Uzmanından kritik uyarı: Prediyabet deriye dikkat et!
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