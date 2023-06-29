Uzmanından kritik uyarı: Prediyabet deriye dikkat et!





TEST ÖNEMLİ

Kişinin 10-12 saat açlıktan sonra kan şekeri ölçülür. 75 gram glukoz içeren sıvı içildikten iki saat sonra tekrar kan şekeri ölçülür. İkinci saatteki sonuç 140 mg/dl üzerinde fakat 200 mg/dl'nin altında ise bozulmuş glukoz toleransı olarak adlandırılır.



BESLENMEYE ÖZEN GÖSTER

Gizli şekerle mücadele için diyet önemlidir. Sağlıklı beslenmeye ve hareketli bir yaşam sürmeye dikkat edilmelidir. Bunun için sebze, meyve, yağsız kırmızı etler, tavuk eti ve balık, bakliyat ve tahıllar gibi pek çok çeşitli yiyecek doğru biçimde yeterli miktarda tüketilmelidir. Sağlıklı beslenme hem kilo kontrolünde hem de gizli şekerin şeker hastalığına dönüşümünün engellenmesinde rol oynar. Hareketli bir yaşam için pratik bir gösterge olarak günlük adım sayısının 7500'ün üzerinde olması (mümkünse 10 bin adım) düşünülebilir.

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