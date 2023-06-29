Uzmanından kritik uyarı: Prediyabet deriye dikkat et!

Şeker, hayatı tehdit ediyor. Halk arasında "Gizli Şeker" olarak da bilinen "Prediyabet" ise sinsice ilerliyor. Peki bu hastalıktan korunmak için neye dikkat etmek gerekiyor.
Doç. Dr. Ethem Turgay Cerit, gizli şeker yani prediyabet ile ilgili şu bilgileri veriyor: Gizli şeker, tıbbi adıyla prediyabet, plazma glukoz (kan şekeri) düzeylerinin normalden yüksek olmasına rağmen değerlerin diyabet tanı kriterlerini karşılamaması durumudur. Prediyabette kan şekeri düzeyi henüz tip 2 diyabet olarak kabul edilecek kadar yüksek değildir.
Ancak yaşam tarzı değişiklikleri olmadan, prediyabetli kişilerin tip 2 diyabet geliştirme olasılığı daha yüksektir. Gizli şekerin (Prediyabet) ortaya çıkmasında aile öyküsü ve genetiğin önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Bununla birlikte obezite, düzenli fiziksel aktivite eksikliği, karın çevresindeki aşırı yağlanma ve sağlıksız yaşam tarzı sebepler arasında bulunmaktadır.