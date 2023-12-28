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Uzmanından kan şekerini dengelemenin 6 önemli yolu

Gerek sağlıksız beslenme gerekse hareketsiz yaşam, diyabete yol açıyor. Kalpten böbreklere çok ciddi zararlara zemin hazırlıyor. Doç. Dr. Esra Nur Dilekçi, 6 etkili yolu sıralıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Aralık 2023 Güncelleme 28 Aralık 2023, 07:01
Uzmanından kan şekerini dengelemenin 6 önemli yolu

Son yıllarda giderek yaygınlaşan diyabet hastalığı artık genç yaşlarda da kapıyı çalıyor. Doç. Dr. Esra Nur Ademoğlu Dilekçi, diyabetin hemen öncesindeki 'sınır evresi' olarak da adlandırılan prediyabetin de kontrol altına alınmadığında diyabet hastalığının ilerlediğini belirtiyor.

Kan şekerini dengelemenin 6 önemli yolunu anlatıyor:

1- FAZLA KİLOLARINIZDAN KURTULUN: Prediyabetik hastaların büyük bir kısmı ideal kilosunun üzerinde ya da obezite hastası olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle kalori kısıtlaması yapılması gerekiyor.

2- BESLENMEYE DİKKAT EDİN: Kişiye özel beslenme planı oluşturularak en uygun beslenme modelinin seçilmesi şart.

3- DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN: Hareketsiz yaşamdan kaçınmak, gün içerisinde fiziksel olarak hareketsiz kalınan süreleri azaltmak, masa başı bir işte çalışılıyorsa her 30 dakikada bir düzenli olarak birkaç dakika da olsa hareket etmek gerekiyor.

4- STRESİNİZİ YÖNETMEYİ ÖĞRENİN: Kronik stres varlığı, kan şekerinin dengede tutulmasını zorlaştırıyor. Gerekirse depresif belirtiler, anksiyete, kaygı gibi duyguların varlığında konunun uzmanlarından destek almaktan kaçınmamak gerekiyor.

5- KALİTELİ UYKUYA ÖZEN GÖSTERİN: Kan şekeri dengesinin sağlanmasında geceleri çok geç yatmamak, düzenli olarak 6-8 saat uyumak gerekiyor.

6- SİGARADAN KAÇININ: Sigara kullanımı prediyabette zaten artmış olan kalp ve damar hastalıkları riskini daha da artırıyor.

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