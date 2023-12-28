Uzmanından kan şekerini dengelemenin 6 önemli yolu

3- DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN: Hareketsiz yaşamdan kaçınmak, gün içerisinde fiziksel olarak hareketsiz kalınan süreleri azaltmak, masa başı bir işte çalışılıyorsa her 30 dakikada bir düzenli olarak birkaç dakika da olsa hareket etmek gerekiyor.

4- STRESİNİZİ YÖNETMEYİ ÖĞRENİN: Kronik stres varlığı, kan şekerinin dengede tutulmasını zorlaştırıyor. Gerekirse depresif belirtiler, anksiyete, kaygı gibi duyguların varlığında konunun uzmanlarından destek almaktan kaçınmamak gerekiyor.

5- KALİTELİ UYKUYA ÖZEN GÖSTERİN: Kan şekeri dengesinin sağlanmasında geceleri çok geç yatmamak, düzenli olarak 6-8 saat uyumak gerekiyor.

6- SİGARADAN KAÇININ: Sigara kullanımı prediyabette zaten artmış olan kalp ve damar hastalıkları riskini daha da artırıyor.