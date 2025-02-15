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Uzmanından eklem ağrıları ile ilgili önemli bilgiler!

Kireçlenme, kış aylarında daha çok görülüyor. Uzmanlar, soğuk ve yağmurlu havalara dikkat çekiyor. Önerilerde bulunuyor: Eklemleri sıcak tutacak termal giysiler ve eldivenler kullanın. Soğan, sarımsak, tere yiyin.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025
Uzmanından eklem ağrıları ile ilgili önemli bilgiler!

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    Osteoartrit, halk arasında kireçlenme olarak adlandırılıyor. Hastalık sürecinde sadece eklem kıkırdağı tutulmuyor, aynı zamanda eklemin bütün yapıları etkileniyor. Hastalarda fonksiyonel yetersizliğe ve sakatlığa neden oluyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nihal Özaras, soğuk ve yağmurlu havalarda eklem ağrılarının artması ile ilgili şunları söylüyor:

    EN ÇOK DİZLERİ ETKİLER
    Osteoartrit sıklıkla dizleri, kalçaları ve el eklemlerini etkileyerek sertlik, ağrı ve fonksiyon kaybına yol açıyor. Kireçlenmesi olan kişiler, soğuk ve yağmurlu havalarda ağrılarının arttığından yakınıyor. Bilimsel araştırmalar da bunu destekliyor. Bir çalı��mada dizlerinde osteoartrit olan 200 kişide hava şartlarının etkisi incelenmiş. Hava basıncındaki artışın ve soğuk havanın diz ağrısını arttırdığı sonucu ortaya çıkmış. 6 Avrupa ülkesinde 810 kişi ile yapılan başka bir araştırmada da nemli ve soğuk havanın eklem ağrılarını artırdığı bilimsel olarak gözlemlendi.

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    Soğuk ve nemli hava, eklemi oluşturan dokuların ve eklem sıvısının yapısını etkiliyor. Bu nedenle de kireçlenmesi olanlarda ağrıların arttığını söyleyebiliriz. Özellikle kış mevsiminde ağrıların artmasını engellemek için kireçlenmenin olduğu eklemleri sıcak tutacak termal giysiler ve eldivenler kullanılabilir. Dışarıda çok vakit geçirmek yerine ev içinde egzersiz yapmak ve hareketli kalmak tercih edilebilir.

    Beslenme alışkanlıkları değiştirildiğinde eklem kireçlenmesi ve kıkırdak hasarı problemlerinde iyileşme sağlanabilir. Kıkırdak, yediğiniz gıdalara göre kendini yenileyebiliyor. Yeni bir bilimsel araştırmanın sonuçlarına göre jöleli gıdalar tüketmek, C vitamininden zengin beslenmek ve egzersiz yapmak eklem kireçlenmesi şikayetlerini azaltıyor Turp, hardal, sarımsak, soğan, tere, maydanoz, kereviz, limon ve kuşburnu çayı eklem rahatsızlıklarına iyi geliyor.

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