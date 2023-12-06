Uzmanından bel ağrısının önüne geçmek için 10 öneri

Bel ağrısı , nüfusun yüzde 75-85'inin yaşamlarının herhangi bir dönemini etkileyen önemli bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkıyor. Dünyada ağrı çeşidi olarak baş ağrısından sonra ikinci sıklıkta görülüyor.

Bel ağrısı ile en çok 35-45 yaşları arasında, kadın ve erkekte eşit oranda karşılaşılıyor. Ancak 60 yaşın üzerinde kadınlarda bel ağrısının görülme sıklığı artıyor. Fazla kilolar, gebelik, uzun süre ayakta durmayı gerektiren durumlar, uzun süre yüksek topuklu ayakkabı giymek ve her iki bacakta uzunluk farkı ve bazı meslekler bel ağrısına neden oluyor. Bel ağrısı gelişmeden bel kaslarını geliştirecek egzersizler yapmak, hareketli olmak ve aşırı kilolardan kurtulmak büyük önem taşıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü 'nden Uz. Dr. Ayşe Yener Güçlü, bel ağrısı ve korunma yöntemleri hakkında bilgi veriyor.





YÜZDE 90'I SPESİFİK DEĞİL

Bel ağrısı, kaburgaların alt kenarı ile kalça arasındaki ağrı olarak tanımlanıyor. Kısa bir süre (akut), biraz daha uzun (subakut) veya uzun bir süre (kronik) sürebilir. Hareket etmeyi zorlaştırır, yaşam kalitesini etkileyebilir. Spesifik veya spesifik olmayan olarak ikiye ayrılır. Spesifik bel ağrısı, omurgadaki belirli bir hastalıktan veya yapısal sorundan kaynaklanan veya ağrının vücudun başka bir kısmına yayılması sonucu oluşan ağrıdır.

Spesifik olmayan bel ağrısı, ağrıyı açıklayacak bir hastalığı veya yapısal nedeni tanımlamanın mümkün olmadığı durumlardır. Vakaların yüzde 90'ı spesifik değildir. Nedeni bilinmeyebilir. Geçmeyen ağrıları ihmal etmeyin. Çünkü tüberküloz, brusella gibi hastalıklar, kemik erimesi; kireçlenme ayrıya neden olabilir.



1- Bir ağırlık taşımanız gerekirse, yükü vücudunuza eşit olarak paylaştırdıktan sonra taşıyın.

2- Omurganın fizyolojik kıvrımlarına uyum gösterebilen ortopedik yatakları tercih edin.

3- Kalça ve dizler hafifçe bükülü, karna çekilmiş olacak şekilde yan pozisyonda yatarak uyumakla bele binen yükü en aza indirirsiniz.

AŞIRI KİLO ALMAYIN

4- Yerden cismi alırken dizlerinizi kırın ve çömelerek alın, belden eğilmeyin. 5AŞIRI kilo almaktan kaçının. Bu belinize yük olarak geri döner.

5- Aşırı kilo almaktan kaçının. Bu belinize yük olarak geri döner.

6 - Bilgisayarda çalışırken başınız dik, beliniz ve kalçanızın arka kısmı destekli olmalıdır.

7- Otomobil kullanırken koltuk belinizi desteklesin. Yoldayken ince bir yastık alın.



8- Yüksek topuklu veya topuksuz ayakkabı giymeyin. Ayakkabılarınızın topuklarının yüksekliği normal, ökçeleri yumuşak olsun.



9- Herhangi bir bel rahatsızlığı geçirmiş ve iyileşmişseniz, uzman doktorunuzun önerdiği egzersizleri aksatmadan yapın.



10- Yüksek bir yere bir eşya koyarken ya da alırken ayağınızın altına yükseltici koyun, uzanmayın.