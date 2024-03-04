Uzmanı uyardı: Sonbaharla birlikte görülen hastalıklar ve alınması gereken 10 etkili önlem





SAĞLIK DOLU ÖNERİLER

1- Sağlıklı ve dengeli beslenin, paketli gıdalardan uzak durun.

2- Gün içerisinde mutlaka yeterince su tüketmesini sağlayın.



3- Gece uykusunun düzenli olmasına özen gösterin.



4- Hekim önerisiyle D vitaminini ve demirini kontrol ettirerek, hekimin gerekli görmesi ve önerisi doğrultusunda takviye kullandırın.



5- Güçlü bağışıklık sistemi için kefir, yoğurt tükettirin.



6- Sık sık el yıkama alışkanlığı kazandırın. Ellerini gün içerisinde özellikle gözlerine, ağzına götürmemesi konusunda eğitin.



7- Maske kullanımı ile ilgili özen göstermesini sağlayın.



8- Bulunduğu ortamın düzenli aralıklarla havalandırılması ve soğuk algınlığı belirtileri olan çocukların okula gönderilmemesine özen gösterin.



9- Astım, kronik bronşit ve kronik kalp hastalığı gibi kronik hastalığı olan çocuklara grip mevsimi başlamadan grip aşısı yaptırılmalı.



10- Alerjisi olan çocukların mümkün olduğunca alerjenlerden (klor içerikli temizlik malzemeleri, dezenfektanlar vb) uzak kalmasına, temizlik sonrası ortamın mutlaka havalandırılmasına dikkat edin.



NEZLE VE GRİP KARIŞTIRILABİLİYOR

Nezle; basit üşütmeye bağlı gelişen şeffaf burun akıntısı, hafif ateş ve öksürük gibi semptomlarla giden viral enfeksiyonlara bağlı gelişen soğuk algınlığıdır. En sık görülen okul çağı enfeksiyonudur ve genelde basit önlemlerle düzelir. Grip virüsünün neden olduğu yüksek ateş, kas ağrıları, burun tıkanıklığı, belirgin halsizlik yapan daha ağır seyirli üst solunum yolu enfeksiyonudur.