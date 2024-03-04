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Uzmanı uyardı: Sonbaharla birlikte görülen hastalıklar ve alınması gereken 10 etkili önlem

Havaların soğumasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları sık görülüyor. Dr. Esim Özlem Atmış, alınması gereken 10 etkili önlemi anlatıyor. İşte haberin detayları...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Mart 2024 Güncelleme 04 Mart 2024, 07:01
Uzmanı uyardı: Sonbaharla birlikte görülen hastalıklar ve alınması gereken 10 etkili önlem

Sonbahar ile birlikte havaların soğuması, kapalı ortamlarda geçirilen zamanın artması ve okulların da açılmasıyla özellikle nezle, grip, farenjit ve bademcik enfeksiyonları sık görülüyor. Kulak, Burun ve Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış, sonbaharla birlikte görülen hastalıklar ve alınması gereken 10 etkili önlemi anlatıyor:

ENFEKSİYONA DİKKAT
Boğaz enfeksiyonlarına basit bir sürüntü testi ile tanı konulabiliyor. Özellikle mevsim geçişlerinde artan boğaz enfeksiyonlarına dikkat edilmelidir. Antibiyotik tedavisiyle kolaylıkla tedavi edilebilen boğaz enfeksiyonu, eğer gözden kaçırılır ve doğru tedavi uygulanmazsa kalp romatizması, böbrek iltihabı, eklem iltihabı gibi kronik problemlere yol açabilmektedir.



SİNSİCE İLERLİYOR
Kulak enfeksiyonlarında şiddetli ağrı olabileceği gibi, hastalık sinsice ilerleyip işitmede azlığa neden olabilecek orta kulakta sıvı birikimi ile de izlenebilir. Geniz eti büyük olan çocuklarda orta kulak iltihabı daha sık görülüyor. Yılda bir iki kez geçirilen orta kulak enfeksiyonunun normal kabul edilebiliyor. Ancak daha fazla görülüyorsa geniz eti açısından da araştırılması gerekiyor.



SAĞLIK DOLU ÖNERİLER
1- Sağlıklı ve dengeli beslenin, paketli gıdalardan uzak durun.

2- Gün içerisinde mutlaka yeterince su tüketmesini sağlayın.

3- Gece uykusunun düzenli olmasına özen gösterin.

4- Hekim önerisiyle D vitaminini ve demirini kontrol ettirerek, hekimin gerekli görmesi ve önerisi doğrultusunda takviye kullandırın.

5- Güçlü bağışıklık sistemi için kefir, yoğurt tükettirin.

6- Sık sık el yıkama alışkanlığı kazandırın. Ellerini gün içerisinde özellikle gözlerine, ağzına götürmemesi konusunda eğitin.

7- Maske kullanımı ile ilgili özen göstermesini sağlayın.

8- Bulunduğu ortamın düzenli aralıklarla havalandırılması ve soğuk algınlığı belirtileri olan çocukların okula gönderilmemesine özen gösterin.

9- Astım, kronik bronşit ve kronik kalp hastalığı gibi kronik hastalığı olan çocuklara grip mevsimi başlamadan grip aşısı yaptırılmalı.

10- Alerjisi olan çocukların mümkün olduğunca alerjenlerden (klor içerikli temizlik malzemeleri, dezenfektanlar vb) uzak kalmasına, temizlik sonrası ortamın mutlaka havalandırılmasına dikkat edin.

NEZLE VE GRİP KARIŞTIRILABİLİYOR
Nezle; basit üşütmeye bağlı gelişen şeffaf burun akıntısı, hafif ateş ve öksürük gibi semptomlarla giden viral enfeksiyonlara bağlı gelişen soğuk algınlığıdır. En sık görülen okul çağı enfeksiyonudur ve genelde basit önlemlerle düzelir. Grip virüsünün neden olduğu yüksek ateş, kas ağrıları, burun tıkanıklığı, belirgin halsizlik yapan daha ağır seyirli üst solunum yolu enfeksiyonudur.

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