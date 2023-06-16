Uzmanı uyardı: Skolyozu erkenden yakalayın!

Skolyozun doğuştan olan şekli, son yıllarda teknoloji ve tıptaki gelişmeler sayesinde henüz bebek anne karnında iken de tespit edilebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay, dünyada her bin canlı doğumdan 1'inde görüldüğü tahmin edilen ve ergenlik döneminde ortaya çıkan skolyozdan sonra en yaygın görülen skolyoz nedeni olan doğuştan skolyozda erken tanının, tedavinin yöntemini de belirlediğini vurguluyor.
Alanay, doğuştan skolyoz hakkında bilinmesi gereken noktaları anlatıyor: Anne karnındaki bebeğin omurga gelişimi ilk üç ayda tamamlanır. Doğuştan skolyoz, anne karnında organların oluşumu sırasında omur veya omurların tam gelişememesi veya birbirine yapışık kalması nedeniyle oluşan deformitelerdir.
NEDENİ BİLİNMİYOR
Doğuştan skolyoza; genetik faktörlerin yanı sıra gebelikte oksijensiz kalma, sigara içimi, alkol ve bazı ilaçların kullanımının yol açabildiği düşünülse de kesin nedeni bilinmemektedir. Doğuştan skolyozlar genellikle ilerleyicidir ve tedavileri gerekir. Erken tanı, eğriliğin tedavisinin zor ve karışık bir hal almasını engeller, gerekli cerrahinin büyüklüğünü ve risklerini azaltır.
Erken teşhis, tedavinin yöntemini de belirler. İlk tedavi olarak gövde alçısı uygulanır. Genellikle alçı veya korse tam bir iyileşme sağlamaz ancak çocuğun cerrahi müdahaleye uygun yaşa gelmesi için zaman kazanmaya yarar. Eğriliklerin ilerlemesi durumunda ise cerrahi tedavi uygulanır.
1 YAŞINDA AMELİYAT
Cerrahi tedavi için genelde çocuğun 3 yaşına kadar büyümesi ve cerrahinin 3 yaş ve sonrasında yapılması önerilse de, günümüz teknolojisi ile gerekli eğriliklerde 1 yaş civarında ameliyat uygulayabiliyoruz. Hangi yaşta cerrahi uygulanırsa uygulansın, doğuştan skolyozu olan çocuklar ergenlik çağının sonuna kadar yeni eğrilik oluşması açısından takip edilirler.
Çocuğun büyümesi durmasın!
KORNEA KÖRLÜĞÜ TARİH OLUYOR
Gözün en dıştaki şeffaf tabakası olan kornea, dünya çapında 12 milyondan fazla kişide körlüğe yol açıyor. İsveç Linköping Üniversitesi'nden bilim insanları ve Linko- Care Lifesciences şirketi, insan korneasını taklit eden bir implant geliştirdi. İmplant, domuz derisinden elde edilen kollajen proteininden yapıldı. Korneaları zarar görmüş 20 hastaya implant takılarak, görme yetileri geri kazandırıldı.
KARACİĞERE ÇİLEK
Çilek, kanı temizler. Sakinleştirici etkiye sahiptir. Stresi azaltır. Diş etlerini güçlendirir. Ağız kokusunu giderir. Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.