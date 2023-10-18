Uzmanı uyardı: Şaşılığı erkenden çözün!

Şaşılık, çocuklukta ortaya çıkıyor. Hastalığın en temel belirtisini bir noktaya bakıldığında gözlerden biri düz iken diğerinin kayarak farklı bir açıya yönelmesi oluşturuyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Burak Bilgin, şaşılıkla ilgili bilgiler veriyor:

Göz küresine yapışan 6 adet kas beyinden uyarı alarak gözün hareketlerini kontrol eder. Bu hareketlerin kontrolünde problem meydana geldiğinde gözlerden biri tam karşıya bakarken diğer göz yukarıya, aşağıya, içe veya dışa kayar. Erken teşhisle tedaviye başlanması önemlidir. Tedavi edilmeyen şaşılık çift görmeye neden olur.





HASTALIK MEVSİMİ

Sonbaharın gelmesiyle enfeksiyon hastalıklarında artış yaşanıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Doğukan Işıkoğlu, şu uyarılarda bulunuyor: Çok fazla kapalı ortamda kalmayın. Kalabalıklardan kaçının. Bulunduğunuz ortamı mutlaka havalandırmaya çalışın. Beslenmenize dikkat edin. Özellikle C vitamini açısından zengin besinler tüketin. Suyu da ihmal etmeyin.



EGZAMAYA BADEM YAĞI

Badem yağı, cilt tonunu eşitler. Cildin daha parlak görünmesini sağlar. Kırışıklıkları azaltır. Çatlakları önler. Sedef ve egzamaya iyi gelir.



SAÇLARA LAVANTA

Binlerce yıllık şifa kaynağı lavanta, uykusuzluğu bitirir. Sakinleştirir. Kaygı bozukluğunu alır. Sivilceleri yok eder. Saçları da besler. Kepeklenme ve yağlanmayı önler...



ISIRGAN OTU SAĞLIK DOLU

Antioksidan deposu ısırgan otu, kansızlığı önler. El ve ayaklarda çatlakları engeller. Karaciğer ve pankreas sağlığını korur. Romatizma ağrılarını azaltır.