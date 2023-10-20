Uzmanı uyardı: Osteoporoz gelişme riski yaşla birlikte artıyor

Osteoporoz, mineral yoğunluğunun azalması sonucunda kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hale gelmesi sonucu oluşuyor. Yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Vücudu yavaş yavaş bitiren bu hastalık, daha çok kadınları vuruyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şansın Tüzün, kemik erimesiyle ilgili şu bilgileri veriyor:

Türkiye'de saatte 29 osteoporotik kırık meydana geliyor. 2019 yılında 255 bin 500 kırık vakası görülmüş. Önümüzdeki 20 yıl içinde bu sayı artacak, ülkemiz ve iskeletimiz hızla yaşlanıyor. Kalça kırığında dünyada yüksek riskli ülkeler arasındayız. 50 yüz üzeri kadınlarda osteoporoz oranı %33, erkeklerde ise %8'dir. Osteoporozla ilgili sağlık harcamaları ise 455 milyon doları buluyor.

KIRIK İHTİMALİ YÜKSEK

Osteoporoz, maalesef hala yeterince teşhis ve tedavi edilemiyor. Yüksek kırık riskli hastaların %80-90'ı etkili ilaçların varlığına rağmen osteoporoz tedavisi görmemektedir. Osteoporoz tedavisi almak özellikle kırık geçirmiş hastalar için çok önemlidir. Çünkü kırığı takiben ikinci bir kırık geçirme riski çok yüksektir.

RİSK FAKTÖRLERİ

- Yetersiz D vitamini ve kalsiyum alımı

- Menopoz

- Yaşlanma

- Ailesel yatkınlık

- Sigara kullanımı

- Hormonal bozukluklar

- Kortizon tedavisi almak

- Böbrek hastalıkları ve böbrek yetmezliği

- Guatr

- Hareketsiz yaşam tarzı

- Güneş ışığından yetersiz yararlanma