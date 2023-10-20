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Uzmanı uyardı: Osteoporoz gelişme riski yaşla birlikte artıyor

Osteoporoz yani kemik erimesi riski yaşla birlikte artıyor. Prof. Dr. Şansın Tüzün, “Ülkemiz hızla yaşlanıyor. Buna rağmen osteoporoz yeterince teşhis ve tedavi edilemiyor” diyor. İşte sizler için derlediğimiz 20 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ekim 2023 Güncelleme 20 Ekim 2023, 07:00
Uzmanı uyardı: Osteoporoz gelişme riski yaşla birlikte artıyor

Osteoporoz, mineral yoğunluğunun azalması sonucunda kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hale gelmesi sonucu oluşuyor. Yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Vücudu yavaş yavaş bitiren bu hastalık, daha çok kadınları vuruyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şansın Tüzün, kemik erimesiyle ilgili şu bilgileri veriyor:

Türkiye'de saatte 29 osteoporotik kırık meydana geliyor. 2019 yılında 255 bin 500 kırık vakası görülmüş. Önümüzdeki 20 yıl içinde bu sayı artacak, ülkemiz ve iskeletimiz hızla yaşlanıyor. Kalça kırığında dünyada yüksek riskli ülkeler arasındayız. 50 yüz üzeri kadınlarda osteoporoz oranı %33, erkeklerde ise %8'dir. Osteoporozla ilgili sağlık harcamaları ise 455 milyon doları buluyor.

KIRIK İHTİMALİ YÜKSEK
Osteoporoz, maalesef hala yeterince teşhis ve tedavi edilemiyor. Yüksek kırık riskli hastaların %80-90'ı etkili ilaçların varlığına rağmen osteoporoz tedavisi görmemektedir. Osteoporoz tedavisi almak özellikle kırık geçirmiş hastalar için çok önemlidir. Çünkü kırığı takiben ikinci bir kırık geçirme riski çok yüksektir.

RİSK FAKTÖRLERİ
- Yetersiz D vitamini ve kalsiyum alımı
- Menopoz
- Yaşlanma
- Ailesel yatkınlık
- Sigara kullanımı
- Hormonal bozukluklar
- Kortizon tedavisi almak
- Böbrek hastalıkları ve böbrek yetmezliği
- Guatr
- Hareketsiz yaşam tarzı
- Güneş ışığından yetersiz yararlanma

LAHANANIN 7 HARİKASI
Pazar tezgahlarını süsleyen beyaz lahananın turşusu, yemeği, salatası ve çorbası yapılıyor. Faydaları saymakla bitmiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Begüm Yılmaz Ün, lahananın faydalarını sıralıyor:
- Düşük kalorili ve yüksek lifli olması nedeniyle diyetlerin vazgeçilmezidir.
- C ve K vitamini, folik asit ile potasyum gibi vitamin ve minerallerle bağışıklığı güçlendirir.
- Serbest radikallere karşı korur. Yaşlanma belirtilerini azaltır.
- Kabızlık riskini azaltır. Sindirimi kolaylaştırır.
- Kemik yoğunluğunu artırır.
- Cilt sağlığını destekler. Kolajen üretimi sağlar.
- Vücuttan toksinlerin atar.

ANASON BULANTIYI ÖNLER
Anason, kan basıncını kontrol altında tutar. Kalp üzerinde oluşabilecek baskıyı azaltır. İştahsızlığı ve bulantıyı giderir. Sakinleştirici etkisi sayesinde sinirleri yatıştırır. Solunumu kolaylaştırır. Sinirleri uyuşturduğu için ağrı kesici özelliği vardır.

TAHİN ŞEKERİ BİTİRİN
Tahin, yaraların iyileşmesini hızlandırır. Diyabete ve kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğiyle tıkanmaları engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarını önler.

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