Uzmanı uyardı: Hikikomoriye dikkat! Çocukların yüzde 28’i hikikomori sendromuna maruz kalıyor

EPİLEPSİ CEPTE Uzun süre telefon, tablet ya da bilgisayar başında zaman geçirmek, hareketsiz kalmaya bağlı ciddi sağlık problemleri oluşturabiliyor. Bu risk özellikle oyun bağımlılığı olanlarda daha yüksek seyrediyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Nur Ögün, "Telefonda geçirilen sürenin uzamasının nörolojik hastalık açısından baktığımız zaman özellikle epilepsi yi tetiklemede etkilidir" diyor. Çocuklarda ekran bağımlılığına karşı ebeveynlere uyarıda bulunuyor: Çocuklar teknolojinin içine doğdu. Çocuklarımızın bu cihazları kontrollü kullanmalarını sağlarsak onlar için de iyi olacak diye düşünüyorum.





ÇAY LAV YU!

Yetişkinler, yılda ortalama iki ila üç kez soğuk algınlığına yakalanıyor. Çocuklarda bu sayı daha da yükseliyor. Soğuk algınlığı hapşırma, burun akıntısı ve tıkanıklığı, boğaz ağrısı, öksürük, gözlerde sulanma ve geniz akıntısı gibi semptomlara neden oluyor. Çay veya diğer sıcak sıvıların içilmesi sıklıkla soğuk algınlığı semptomlarını hafifletiyor. Uzmanlar, soğuk algınlığına iyi gelen çayları sıralıyor:



Nane çayı: Mide bulantısını geçirir. Bulantı ve kusmayı azaltır. Mukusu temizleyerek balgam söktürür. Boğaz ağrısını hafifletir.

Limon çayı: Soğuk algınlığının süresini ve şiddetini azaltabilir.

Papatya çayı: Rahatlatır. Kaygıyı azaltır. Mide rahatsızlığını hafifletir. Uyku kalitesini artırır.

Ekinezya çayı: Grip virüsünden kaynaklanan komplikasyon riskini azaltır.

Zencefil çayı: Genellikle mide bulantısı gibi rahatsız edici sindirim semptomlarını hafifletmek için kullanılır.

Yeşil çay: Günde 1-5 bardak yeşil çay tüketmek gribin önlenmesine yardımcı olmak için ideal bir miktar gibi görünmektedir.



PORTAKAL ORDA KAL

C vitamini deposu portakal, bağışıklık sistemini destekler. Soğuk algınlığını bitirir. Sindirim sistemini düzenler. Kalbi korur.



FISTIK GİBİ BÖBREK İÇİN

Antep fıstığı, kolesterolü düşürür. Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Cinsel isteği artırır.



KARACİĞERE SAFRAN

Mucizevi baharat safran, bronşit, öksürük ve astıma iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Kabızlığı bitirir. Karaciğeri güçlendirir.