Uzmanı tiroid hastalığına karşı yapılması gerekenleri sıraladı

Tiroid vücudun bilgisayarı olarak çalışıyor. Bu hormonun yetersiz salınımı, vücudu olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, önerileri sıralıyor:
- Unlu-şekerli gıdalardan uzak durun.
- Çok tatlı meyveleri öğünlerle birlikte bile olsa yemeyin.
- Kola gibi asitli içecekler, hazır meyve suları, meyveli soda, içerisinde tatlandırıcı bulunan içecekler tüketmeyin.
- Sindirimi hızlandırmak için süt, ayran, yoğurt tüketin.
- B12 vitamininizi takip edin eksik görülürse takviye alın.
- Hayvansal ve bitkisel proteinlerden zengin beslenin.
- B1 vitamini tiroit hormonunu azalttığı için kepek, mısır, çavdar gibi yiyeceklerden uzak durun.