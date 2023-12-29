Uzmanı son zamanlarda artan influenza vakalarına karşı bilinmesi gerekenleri anlattı!

Soğuk havalar, hastalıkları çağırıyor. Özellikle son zamanlarda grip (influenza) vakalarında artış yaşanıyor. Hastaneler dolup taşıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özden Durmuş Gönültaş, gribin günlük hayatı idame ettiremez hale getirdiği için halk arasında "paçavra hastalığı" olarak da bilindiğini belirtiyor. Bilinmesi gerekenleri anlatıyor:
1 HAFTA KADAR SÜRÜYOR
İnfluenza A virüsü, hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalığa neden oluyor. İnfluenza B ise sadece insanlarda hastalığa yol açıyor. İnsanlarda yaygın olarak görülen tip İnfluenza A'dır. Bir iki günlük kısa bir kuluçka süresinden sonra yüksek ateş (38- 41), baş ağrısı, boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı, halsizlik, kas ağrısı görülür ve semptomlar bir hafta kadar sürer.
EN SIK KOMPLİKASYONU ZATÜRRE
İnfluenza virüsü, solunum yolu ile bulaşıyor. Damlacık yoluyla vücuttan dışarı yayılıyor. Virüs birkaç saat havada asılı kalma özelliği ile özellikle kalabalık ortamlarda hızla yayılır. Bağışıklığı etkileyen altta yatan hastalığı olanlarda, çocuklarda ve yaşlılarda ağır tablolara neden olabilir. En sık komplikasyonu zatürredir. Tespit edilen ya da kuvvetle şüphelenilen vakalarda hekim kararıyla antiviral tedavi başlanır. Antibiyotiklerin primer tedavide yeri yoktur. Sadece grip komplikasyonu olarak gelişen sekonder bakteriyel enfeksiyonlar için antibiyotik kullanılabilir. Tüm bunlara ek olarak semptomatik tedaviler de (ağrı kesici, ateş düşürücü) verilmektedir.
BOL SIVI ALINMALI
İnfluenzadan korunmak için yatak istirahati ve bol sıvı alımı çok önemlidir. Yıllık grip aşısı uygulaması yaptırmak, hastalık sezonunda kalabalık ortamlardan kaçınmak, el hijyenine dikkat etmek, maske takmak, düzenli, dengeli, sağlıklı beslenmek ve düzenli uyku gereklidir.