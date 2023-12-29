Uzmanı son zamanlarda artan influenza vakalarına karşı bilinmesi gerekenleri anlattı!

Soğuk havalar, hastalıkları çağırıyor. Özellikle son zamanlarda grip (influenza) vakalarında artış yaşanıyor. Hastaneler dolup taşıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özden Durmuş Gönültaş, gribin günlük hayatı idame ettiremez hale getirdiği için halk arasında "paçavra hastalığı" olarak da bilindiğini belirtiyor. Bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

1 HAFTA KADAR SÜRÜYOR

İnfluenza A virüsü, hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalığa neden oluyor. İnfluenza B ise sadece insanlarda hastalığa yol açıyor. İnsanlarda yaygın olarak görülen tip İnfluenza A'dır. Bir iki günlük kısa bir kuluçka süresinden sonra yüksek ateş (38- 41), baş ağrısı, boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı, halsizlik, kas ağrısı görülür ve semptomlar bir hafta kadar sürer.