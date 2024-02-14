Uzmanı son dönemde artan egzama hastalığına karşı uyardı: İşte bilinmesi gerekenler...

Soğuk hava ve rüzgar egzamayı tetikliyor. Ciltte görülen kaşıntı hissi, kuruluk ve döküntüler egzamaya işaret edebiliyor. Prof. Dr. Orhan Baransu, son dönemde artan hastalıkla ilgili şu bilgileri paylaşıyor:
Soğuk hava ve rüzgar egzamayı tetikliyor. Ciltte görülen kaşıntı hissi, kuruluk ve döküntüler egzamaya işaret edebiliyor. Prof. Dr. Orhan Baransu, son dönemde artan hastalıkla ilgili şu bilgileri paylaşıyor:
Her yaş grubunda görülen egzama, bünyesi alerjiye yatkın kişilerde rastlanıyor. Özellikle kışın cildin kuruması nedeniyle daha fazla egzama şikayeti ortaya çıkıyor.
Dışarıdaki soğuk havadan içerideki sıcak ve kuru havaya geçiş, kapalı ısıtma sistemlerinin odalardaki havayı kurutması, kalın kıyafetlerin giyilmesi ve sıcak banyo uygulaması da egzamayı tetikliyor. Bu nedenle yünlü kıyafet yerine pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi, bol su içilmesi, sıcak banyodan kaçınılması, uygun kozmetik ürünler ile cildin neminin korunması gerekiyor.
BİR AVUÇ SAĞLIK
Badem, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Kabızlığa iyi gelir. Kemikleri güçlendirir. Cildi korur.
KARACİĞERE ELMA...
Güçlü antioksidan etkisiyle elma, kalp sağlığını korur. Astım şikayetlerini azaltır. Karaciğeri temizler. Kolesterolü düşürür. Kasları güçlendirir. Kanserle savaşır.
KEMİKLERE SALATALIK
Salatalık, ağız kokusuna iyi gelir. Kemikleri ve kıkırdakları korur. İdrar söktürür. Vücudu serinletir. Kalbe yarar sağlar. Kilo vermeye yardımcıdır.