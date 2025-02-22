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Uzmanı kronik böbrek hastalığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri açıkladı!

Böbreklerimiz, altta yatan nedene bağlı olarak zamanla işlevini kaybediyor. Uzm. Dr. Ümit Çakmak, böbrek hastalığından koruyacak 10 öneride bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025
Uzmanı kronik böbrek hastalığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri açıkladı!

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    Kronik böbrek hastalığı, Türkiye'de her 6-7 kişiden birinde görülüyor. Böbrek zaman içinde işlevini yavaş yavaş kaybederken, hastalık gelişme evresinde belirti vermiyor. Eğer önlem alınmazsa kademeli olarak tamamen çalışmaz hale gelebiliyor. Bu nedenle rutin sağlık kontrollerinin yaptırılması gerekiyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Ümit Çakmak, kronik böbrek hastalığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

    İNATÇI KAŞINTILARA DİKKAT
    Kronik böbrek hastalığı, şeker hastalığı, hipertansiyon, polikistik böbrek hastalığı, glomerülonefrit (böbreklerdeki küçük filtrelerin iltihaplanması), ürolojik hastalıklar ve kronik interstisiyel nefrit nedeniyle gerçekleşiyor. İleri evrelere kadar belirti vermiyor. Verdiğinde ise zararlı atıkların atılamamasına bağlı bulantı, kusma, iştahsızlık, uykuya meyil ve inatçı kaşıntılar gelişebilir.

    HALSİZLİK GELİŞİYOR
    Böbreğin bir diğer önemli görevi olan su ve tuz dengesini sağlayamadığından göz kapağı, el ve bacaklarda ödem, şişlik, tansiyon yüksekliği, nefes darlığı gelişebilir. Yeterli miktarda kan yapılamaz ve anemiye neden olur. Anemiye bağlı halsizlik, yorgunluk, çarpıntı gelişebilir. Kemik yapımı sağlıklı olamayacağı için kemikler direncini yitirir, kolay ve çabuk kırılabilir hale gelebilir.

    10 MADDEDE KORUYUN
    1- Kan basıncını düzenleyin.

    2- Kan şekeri kontrolünü sağlayın.

    3- Diyette tuzu kısıtlayın.

    4- Protein alımını azaltın.

    5- İdrarda protein kaçağını düşürün.

    6 -Kilo kontrolü sağlayın.

    7 -Sigarayı bırakın.

    8- Gereksiz ilaç kullanımından kaçının.

    9-Gereksiz tetkikleri bırakın.

    10- Düzenli idrar ve kan tahlili yaptırın.

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