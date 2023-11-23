Uzmanı hastalıkların ciltteki belirtilerini açıkladı

Günümüzde hızlı yaşam tarzı ve buna bağlı gittikçe artan stres, hastalık sayısını da artırıyor. Gelişen teknolojik cihaz ve testlerle birçok hastalık erken evrelerde tespit edilebiliyor. Peki kendimizde ne gördüğünüzde hastaneye başvurmak gerektiğini biliyor musunuz? Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Demirel, hastalıkların ciltteki belirtileri açıklıyor:





- Soluk görünen cilt: Sağlıklı bir vücudun canlı parlak ve kendine özgü "ten rengi" olarak tabir edilen bir renkte cilde sahip olması gerekir ancak soluk ve mat bir cildiniz varsa bu durum; kansızlığın (anemi), demir ya da B12 eksikliğinin, ve guatr (hipotiroidi) hastalığının belirtisi olabilir.



- Kaşlarda seyrelme: Saçlarda dökülme türlü sebeplerle çok sık görülse de kaşlarda dökülme ve seyrelme varsa bu cinsel yolla bulaşan Frengi (sifiliz) hastalığını işaret edebilir.