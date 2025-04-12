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Uzmanı açıkladı! Alkol ve sigara tüketimi riski artırıyor: Bu belirtilere dikkat!

Alkol ve sigara tüketimi, şeker, astım, guatr gibi kronik hastalığı olanların kemik erimesine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Gözlükaya, Osteoporoz, kadınların yanı sıra erkekleri de tehdit ettiğini belirtti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Nisan 2025
Uzmanı açıkladı! Alkol ve sigara tüketimi riski artırıyor: Bu belirtilere dikkat!

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Osteoporoz, kadınların yanı sıra erkekleri de tehdit ediyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Gözlükaya, genellikle önemsenmeyen bu hastalığın önemli bir oranda sakatlık ve ölüme yol açtığını belirtiyor.

Alkol ve sigara tüketimi, şeker, astım, guatr gibi kronik hastalığı olanların kemik erimesine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu belirtiyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: Kemik erimesi olan hastaların büyük kısmında kemik kaybı yavaş yavaş olmakta ve hastalık ilerleyinceye kadar belirti vermemektedir. Erken tanı konulursa kemik erimesinin durdurulması mümkün olabilmektedir.

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