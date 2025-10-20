Uzman uyardı: Göz altı morlukları genetik olabileceği gibi yaşam tarzıyla da ilişkilidir

Göz altı morlukları, göz çevresi koyu halkaları olarak da biliniyor. Kişilerin yüzünü olduğundan yaşlı gösterebiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Sıla Kılıç Sayar, "Ailesinde göz altı morluğuna sahip birden fazla kişi olan bireylerde genetik nedenli göz altı morluğu riski artar.

Susuzluk, uykusuzluk, yorgunluk, göz yorgunluğu, sigara, alkol, aşırı stres, yoğun ultraviyole ışın maruziyeti, kalp-damar hastalıkları, protein, demir, B, C, E ve K gibi vitaminlerin eksiklikleri de göz altı morluğuna yol açabilir" diyor.