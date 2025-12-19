Uykusuzluğa dikkat: Mevsim geçişlerinde artıyor

Mevsim geçişlerinde hava, sıcaklık ve ışık-karanlık döngüsündeki değişimlerin vücudun biyolojik ritmi üzerinde önemli etkiler oluşturduğu belirtiliyor.

Uykusuzluk bu dönemlerde daha sık görülüyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Belma Doğan Güngen, sıcaklık farkları, rüzgâr ve nem değişikliklerinin vücutta fiziksel stres oluşturduğunu anlatıyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının da bu dönemlerde arttığını, bunun da uyku düzenini olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Şunları söylüyor:

AA

UYKU OLMAZSA BAĞIŞIKLIK DÜŞER

Vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritim ışığa en duyarlı sistemlerden biridir. Melatonin ve kortizol gibi uyku ve stresi düzenleyen hormonlar ışıkkaranlık döngüsünden doğrudan etkilenir. Mevsim geçişlerinde ışık yoğunluğu değiştiğinde uyku-uyanıklık sinyalleri de bozulabilir. Uyku sırasında metabolik atıklar temizleniyor. Beyin sağlığı, hafıza, öğrenme, hormonal denge ve doku onarımı bu sayede sağlanıyor. Kaliteli uyku olmazsa bağışıklık düşer. Yorgunluk, halsizlik, odaklanma güçlüğü ve ruh halinde dalgalanmalar sık görülür.