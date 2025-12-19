Uykusuzluğa dikkat: Mevsim geçişlerinde artıyor
Prof. Dr. Belma Doğan Güngen, mevsim geçişlerinde uykusuzluğun arttığına dikkat çekiyor. Güngen, “Sıcaklık farkları, rüzgar ve nem değişiklikleri vücutta fiziksel stres oluşturur. Bu da uykuyu etkiler” diyor.
Mevsim geçişlerinde hava, sıcaklık ve ışık-karanlık döngüsündeki değişimlerin vücudun biyolojik ritmi üzerinde önemli etkiler oluşturduğu belirtiliyor.
Uykusuzluk bu dönemlerde daha sık görülüyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Belma Doğan Güngen, sıcaklık farkları, rüzgâr ve nem değişikliklerinin vücutta fiziksel stres oluşturduğunu anlatıyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının da bu dönemlerde arttığını, bunun da uyku düzenini olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Şunları söylüyor:
UYKU OLMAZSA BAĞIŞIKLIK DÜŞER
Vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritim ışığa en duyarlı sistemlerden biridir. Melatonin ve kortizol gibi uyku ve stresi düzenleyen hormonlar ışıkkaranlık döngüsünden doğrudan etkilenir. Mevsim geçişlerinde ışık yoğunluğu değiştiğinde uyku-uyanıklık sinyalleri de bozulabilir. Uyku sırasında metabolik atıklar temizleniyor. Beyin sağlığı, hafıza, öğrenme, hormonal denge ve doku onarımı bu sayede sağlanıyor. Kaliteli uyku olmazsa bağışıklık düşer. Yorgunluk, halsizlik, odaklanma güçlüğü ve ruh halinde dalgalanmalar sık görülür.
AYNI SAATTE YATIP KALKIN
Mevsim geçişlerinde dikkat edilmesi gereken belirtiler şunlardır: Uykuya dalmada güçlük, sürekli yorgunluk, halsizlik, dikkat ve konsantrasyon sorunları, ruh halinde belirgin değişiklikler, enfeksiyonlara yatkınlık. Uyku düzenini korumak için her gün aynı saatte yatıp kalkın. Saat 17.00'den sonra kahve, çay, çikolata gibi uyarıcıları tüketmeyin. Yatmadan önce ışık ve gürültüyü azaltın. Elektronik cihazları yatak odasından uzaklaştırın. Ağır yemek, alkol ve sigaradan kaçının. Gündüz uykularını sınırlayın. Düzenli hafif-orta egzersiz yapın (yatmaya yakın olmamalı). Gevşeme teknikleri uygulayın.
AĞIR YEMEKLER UYKU KAÇIRIR
Alkol, sigara ve ağır yemekler uyku kalitesini düşürebilir. Elektronik cihazlardan yayılan mavi ışık melatonin üretimini baskıladığı için yatmadan en az 1 saat önce kullanımı bırakılmalıdır. Kronik hastalığı veya düzenli ilaç kullanımı olan kişilerde uyku düzeni daha kritiktir.
Bu bireyler 7-9 saat uyumalı ve melatonin salgısının en yoğun olduğu 00.00-03.00 saatlerini uykuda geçirmelidir.