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Üst solunum yolu enfeksiyonu yaşayanlar ne yapmalı?

Üst solunum yolu enfeksiyonları, boğazları vuruyor. Uzmanlar “Elma sirkesi ile gargara yapın” diyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
Üst solunum yolu enfeksiyonu yaşayanlar ne yapmalı?

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KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Özkarakaş, bakteri ile virüslerin boğaz ağrısına yol açtığını açıkladı. Ağrıyı hafifletmenin şifresini anlattı:
Elma sirkesi: Asidik yapısıyla boğazdaki mukusun parçalanmasına katkıda bulunur. Bakterilerin yayılmasını önler.
Limon suyu: C vitamini ve antioksidanlar içerir. Boğazda enfeksiyona karşı direnci artırır.
Bal: İçeriğindeki propolis sayesinde, enfeksiyona yol açan virüs ile bakterilerin çoğalmasını yavaşlatır.
Su: Bakteri ve virüslerin boğazda tutunmalarını önler.
Kafein ve alkol: Fazla tüketiminden kaçınmak gerekir. Aksi halde vücuttan su atılımına, bunun sonucunda boğaz ağrısına eden olur.

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