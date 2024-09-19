Üst solunum yolu enfeksiyonu yaşayanlar ne yapmalı?

KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Özkarakaş, bakteri ile virüslerin boğaz ağrısına yol açtığını açıkladı. Ağrıyı hafifletmenin şifresini anlattı:

Elma sirkesi: Asidik yapısıyla boğazdaki mukusun parçalanmasına katkıda bulunur. Bakterilerin yayılmasını önler.

Limon suyu: C vitamini ve antioksidanlar içerir. Boğazda enfeksiyona karşı direnci artırır.

Bal: İçeriğindeki propolis sayesinde, enfeksiyona yol açan virüs ile bakterilerin çoğalmasını yavaşlatır.

Su: Bakteri ve virüslerin boğazda tutunmalarını önler.

Kafein ve alkol: Fazla tüketiminden kaçınmak gerekir. Aksi halde vücuttan su atılımına, bunun sonucunda boğaz ağrısına eden olur.

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