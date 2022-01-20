Üfürüm deyip geçmeyin (Sağlık haberleri)

Kalpte üfürüm, bebek ve çocuklarda erişkinlere kıyasla daha sık karşılaşılabiliyor. Masum üfürüm, her 3 çocuktan ikisinde ve her 4 bebekten üçünde duyulabiliyor. Prof. Dr. Doğan Erdoğan, "Bu üfürümlerin birçoğu masum üfürüm olarak adlandırılan ve kalpte bir bozukluk olmaksızın duyulan üfürümlerdir. Hekim üfürümün masumluğu konusunda en küçük bir şüphe duyuyorsa, çocuk en azından 1 kez ekokardiyografi ile kontrol edilmelidir" diyor.

TV'DEKİ PIHTI RİSKİ

İngiliz araştırmacılar, günde dört veya daha fazla saat TV karşısında zaman geçiren yetişkinlerde kan pıhtılaşma riskinin fazla olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar, uzun süre oturmak yerine her yarım saatte bir durup vücudu esnetmek gerektiği önerisinde bulunuyor.

KANSIZLIĞA BULGUR

İçerdiği protein ile bulgur, diyabetten korur. Hazımsızlığı bitirir. Dokuları güçlendirir. Cildi ve saçı besler. Uzun süreli tokluk hissi sağlar.

ÇÜRÜKLERE KARABİBER

Mucizevi baharat karabiber, sindirimi destekler. Hazımsızlığı ve gazı engeller. Toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Diş çürüklerine karşı korur. Romatizma ağrısını hafifletir.

BULANTIYA ANASON

Anason, kan basıncını kontrol altında tutar. Kalp üzerinde oluşabilecek baskıyı azaltır. İştahsızlığı ve bulantıyı giderir. Sakinleştirici etkisi sayesinde sinirleri yatıştırır.

KABIZLIĞA BAL

Bal, kuvvet ve canlılık verir. Nekahat döneminde hastanın ayağa kalkmasına yardım eder. Kansızlığa, zayıflığa iyi gelir. Çocuklarda bağırsakları yumuşatır. Kabızlığı bitirir.