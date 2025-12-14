Türkiye’de çocuk felci tarihe karıştı! 25 yıldır vaka yok

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de yürütülen aşılama programları sonuç verdi. 25 yıldır çocuk felci vakası görülmedi. Türkiye bu hastalıkla mücadelede dünya genelinde ilk sıralarda yer aldı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arzu Dursun, özellikle 5 yaş altında olmak üzere her yaş grubunu etkileyebilen, bulaşıcı bir RNA virüsünün neden olduğunu söylüyor. Dünyada da çocuk felci vakaları, etkin aşılama sayesinde bitme noktasına geldi. Afganistan ve Pakistan, çocuk felci vakalarının halen görüldüğü 2 ülke olarak biliniyor.

