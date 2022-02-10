Travma yaratan stres durumları saçkırana yol açıyor!

Genellikle saçlarda, yuvarlak alan oluşturan dökülmelerle ortaya çıkan saçkıran, nedeni tam olarak bilinmese de ağırlıklı olarak strese bağlı olarak gelişiyor. Özellikle çocuklarda ilkokul ya da anaokula başlama, ebeveyn ayrılığı gibi travma yaratan stres durumları saçkırana yol açabiliyor. Uz. Dr. Ali Rıza Başaran, saçkıran hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor:
KAŞ VE KİRPİKLER DE DÖKÜLEBİLİR
Saç derisinde ve bazı durumlarda kaş, kirpik, yüzde ve vücudun diğer kısımlarında ani saç dökülmesi meydana gelebilir. Ayrıca yavaş gelişebilir ve yıllar sonra tekrarlayabilir. Bu durum, toplam saç dökülmesine neden olabilir ve saçların yeniden uzamasını önleyebilir. Saçlar uzadığında, saçların tekrar dökülmesi mümkündür. Normalde, bağışıklık sistemi vücudu virüsler ve bakteriler gibi yabancı istilacılara karşı korur. Ancak bir kişide saçkıran varsa, bağışıklık sistemi yanlışlıkla saç köklerine saldırır.
KIL KÖKLERİ CANLANDIRILIR
Saçkıran tedavisinin en yaygın şekli, kortizonların kullanılmasıdır. İlk olarak lokal tedavi krem ve losyonları saçkıran gelişen bölgeye uygulanır. Lokal tedavi bazen fayda sağlamayabilir. Kremlerin yanında, eczanelerde satılan hazır karışımlar uygulanır. Yeterli gelmezse iğneler devreye girer. Saçkıranda sarımsak sürmek etkilidir.